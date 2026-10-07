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कानपुर में "सेवा ज्योति यात्रा" निकाली गई; मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- "कांग्रेस और सपा का कोई एजेंडा नहीं"

कानपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर/बस्ती : उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को कानपुर पहुंचे. इस दौरान सेवा संकल्प अभियान के तहत "सेवा ज्योति यात्रा" निकाली गई. जल शक्ति मंत्री ने सपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा जुबानी हमला बोला है.