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जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- बारिश का पानी नालों में न बहने दें, भूजल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों की धरोहर

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को कानपुर और जालौन दौरे पर थे. उन्होंने पेड़ लगाने और पानी बचाने की अपील की.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पानी बचाने की अपील की.
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पानी बचाने की अपील की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 10:10 PM IST

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कानपुर/जालौन : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को कानपुर और जालौन दौरे पर रहे. जल जीवन मिशन के तहत कानपुर में स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित भूजल संवर्धन सेमिनार और जल अर्पण एवं जल चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए. जालौन के कदौरा विकास खंड के चमारी गांव में जल अर्पण कार्यक्रम कर ग्रामवासियों को नल से जल पहुंचाने वाली योजना की कमान सौंपी.

कानपुर में कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में और पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन का ही परिणाम है कि आज बुंदेलखंड में वह दृश्य समाप्त हो रहा है, जहां माताएं-बहनें पानी के लिए दो-दो किलोमीटर दूर जाती थीं और कुओं से घड़े भरकर पानी लाती थीं. आज हर घर तक सीधे नल से पानी पहुंच रहा है.

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया. (Video Credit; ETV Bharat)

भूजल स्तर को बचाना है : मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पानी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि भूजल स्तर को बचाना भी है. नल से पानी पहुंचे, लेकिन भूमि के पानी का अत्यधिक दोहन न हो, इसके लिए हम वृक्षारोपण और जल संचय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. राज्य में बने लगभग 6,000 चेक डैम के कारण आज हम 10,000 करोड़ लीटर पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं.

पानी की बर्बादी रोकें : स्वतंत्र देव सिंह ने भविष्य की चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए पानी के पुनर्चक्रण पर बल दिया. उन्होंने कहा कि शहरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पानी की बर्बादी रोकना है. नहाने, ब्रश करने और कपड़ा धोने के उपयोग में आने वाले पानी का पुनः उपयोग फ्लश जैसे कार्यों में कैसे किया जाए, इस पर हमें सोचना होगा. बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों की स्थिति देखते हुए हमें पानी को सुरक्षित करने और भविष्य को बचाने के लिए काम करना चाहिए.

जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का किया गया स्वागत.
जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का किया गया स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)

पानी का करें संरक्षण : जालौन में जल अर्पण कार्यक्रम के मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार घरों तक नल से जल की सप्लाई के साथ-साथ परिवारों को फ्री में राशन, घर तक बिजली, पक्की सड़क, किसान सम्मान निधि और बच्चों को पोषण आहार की सुविधा मुहैया करा रही है. सरकार ने नल से जल आप लोगों के घरों तक पहुंचा दिया है. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पानी का इस्तेमाल भी करें और संरक्षण भी करें.

केन-बेतवा को जोड़ने का चल रहा काम : जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केन-बेतवा को जोड़ने का काम किया जा रहा है. दोनों नदियों को जोड़ने के बाद बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में अभूतपूर्व परिर्वतन आएगा. किसान तीन-तीन फसलों का उत्पादन कर सकेंगे. कार्यक्रम के दौरान नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने ग्रामवासियों को बताया कि किस तरह से सरकार ने बुंदेलखंड के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को साकार किया.

शिफ्ट हुए परिवारों को भी जल्द मिलेगा नल से जल : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चमारी गांव में 10 घर ऐसे हैं, जिन्हें शिफ्ट किया गया है. उन घरों में भी जल्द ही पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी. जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रही है. 35,000 से अधिक भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है. खेत में तालाबों का निर्माण किया जा रहा है. 6500 चैकडैम बनाए गए हैं. बारिश का पानी नालों में न बहने दें, भूजल संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है.

गांव में नल की सप्लाई पाकर भावुक हुए ग्रामवासी : कभी पानी के लिए दूर-दूर तक भटकने वाले ग्रामवासी अपने हाथों में पानी की सप्लाई की कमान पाकर बेहद भावुक नजर आए. ग्रामवासियों ने संकल्प लिया कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संरक्षण करेंगे. जिससे पानी के जो दुख और संकट उन्होंने झेला, वो उनकी आने वाली पीढ़ियों को न भुगतना पड़े.

पौधे लगाने की अपील : कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि वो और जल जीवन मिशन की पूरी टीम गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत जान रही है. यह सुनिश्चित कर रही है कि हर घर तक नल से जल पहुंचे. इसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो. इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने ग्रामवासियों से पौधे लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है.

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