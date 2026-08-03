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जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अफसरों से कहा- यह अंतिम चेतावनी, 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान करें

लखनऊ : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जिन गांवों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है, अगर वहां किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान करें. ग्रामीणों को जलापूर्ति संबंधी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. जल शक्ति मंत्री सोमवार को जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे.

जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अगर कहीं से भी जलापूर्ति संबंधी शिकायत आती है तो दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समीक्षा बैठक में जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद, एमडी जल निगम ग्रामीण, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

पाइपलाइन बिछाने से प्रभावित सड़कों की तुरंत करें मरम्मत : समीक्षा बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पाइपलाइन बिछाने से प्रभावित सड़कों की तत्काल प्रभाव से मरम्मत की जाए. अगर कहीं भी सड़क रिस्टोरेशन के कार्यों में शिकायत आती है, तो दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. जल शक्ति मंत्री ने जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह अंतिम चेतावनी है. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय से संबद्ध किया जाएगा.