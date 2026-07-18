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ललितपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया 'जल अर्पण', तिन्द्रा गांव में पानी की सप्लाई की कमान पाकर भावुक हुए ग्रामीण

उन्होंने कहा कि सरकार ने नल से जल आप लोगों के घरों तक पहुंचा दिया है. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पानी का इस्तेमाल भी करें और संरक्षण भी करें. जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह घर तक पानी की सप्लाई मिलती रहे. कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री मनोहर लाल कोरी, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद थे.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, तहसील तालबेहट के तिन्द्रा गांव में आयोजित 'जल अर्पण' कार्यक्रम के मौके पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य सरकार घरों तक नल से जल की सप्लाई के साथ-साथ परिवारों को फ्री में राशन, घर तक बिजली, पक्की सड़क, किसान सम्मान निधि और बच्चों को पोषण आहार की सुविधा मुहैया करा रही है.

ललितपुर : प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य में जुटी राज्य सरकार अब परियोजनाओं को पूरा कर मिशन मोड में ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने जुट गई है. शनिवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ललितपुर के तालबेहट ब्लॉक के तिन्द्रा गांव में 'जल अर्पण' कार्यक्रम कर ग्रामवासियों को नल से जल पहुंचाने वाली इस योजना की कमान सौंपी. ग्रामवासी अपने हाथों में पानी की सप्लाई की कमान पाकर बेहद भावुक नजर आए. ग्रामवासियों ने संकल्प लिया कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संरक्षण करेंगे. जिससे पानी के जो दुख और संकट उन्होंने झेला, वो उनकी आने वाली पीढ़ियों को न भुगतना पड़े.



जलशक्ति मंत्री ने कहा कि वो और जल जीवन मिशन की पूरी टीम गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत जान रही है. यह सुनिश्चित कर रही है कि हर घर तक नल से जल पहुंचे. इसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो. इस दौरान जलशक्ति मंत्री ने ग्रामवासियों से पौधे लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है.

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का किया गया स्वागत (Photo credit: ETV Bharat)





कभी पानी के लिए दूर-दूर तक भटकने वाले तालबेहट ब्लॉक के टिंडरा गांव के लोग अपने घरों में नल से जल की सप्लाई के बाद बेहद भावुक हो उठे. पानी मिलने से खुश ग्रामवासियों ने जलशक्ति मंत्री, नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत जल जीवन मिशन की पूरी टीम का फूलों से भव्य स्वागत किया. इस मौके पर करीब 200 मीटर तक ग्रामवासियों ने जलशक्ति मंत्री और उनकी टीम पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत भव्य किया.

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का किया गया स्वागत (Photo credit: ETV Bharat)

जल अर्पण कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने जल जीवन मिशन योजना आने से पहले के अपने अनुभवों को भी साझा किया. गांव की महिलाओं ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि पहले हमें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था. जिसकी वजह से न हम परिवार को समय नहीं दे पाते थे. पानी की कमी के चलते कई बार गर्मियों में पलायन तक करना पड़ता था, मगर अब घर-घर नल से जल पहुंचने से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार हुआ है.

गर्मियों के दौरान भी पानी की सप्लाई गांवों में हो रही है. आपबीती सुनाते हुए कई महिलाओं के आंखों से आंसू छलक उठे. उन्होंने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जल जीवन मिशन की पूरी टीम को धन्यवाद दिया.

इस मौके पर ग्राम प्रधान ने कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए घर-घर तक पानी की सुविधा मुहैया हो रही है. पहले महिलाओं को दूर-दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता था. आज जल जीवन मिशन योजना की देन है कि आज हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है.

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