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'अक्टूबर तक पूरा करें जल जीवन मिशन का काम, वरना होगी कार्रवाई'

जल शक्ति मंत्री ने मिर्जापुर में अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने मिर्जापुर में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जल जीवन मिशन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने काम पूरा करने के लिए समय की सीमा तय कर दी है. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अधिकारियों को दो टूक (Video Credit: ETV Bharat) मंत्री का अल्टीमेटम: मिर्जापुर के विंध्याचल अष्टभुजा गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक हुई. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जहां भी अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है आगे उसे कारण के लिए निर्देशित किया गया है. उन्होंने कहा कि हर गांव तक हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए. इसे पूरा करने के लिए अक्टूबर तक का समय तय किया गया है. तय समय में पूरा नहीं करने पर आगे कार्रवाई की जाएगी.