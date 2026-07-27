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जल शक्ति मंत्री बोले- जेई, एईएस प्रभावित गांवों में जल्द पहुंचाएं नल से जल, जल अर्पण कार्यक्रमों में लाएं तेजी

जल शक्ति मंत्री ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; Media cell )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के जिन जापैनीज एनसेफ्लाइटिज (JE), एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) प्रभावित गांवों में अभी तक नल से जलापूर्ति नहीं शुरू हुई है उन बचे गांवों में 24 घंटे तीन शिफ्टों में काम कर जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए. इसके निर्देश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिए हैं. मकसद है कि जेई, एईएस प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. सोमवार को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए. अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारी तत्काल दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति संबंधी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए, साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. समीक्षा बैठक में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, एमडी जल निगम ग्रामीण, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करें : जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करें. सिंगल विलेज योजनाओं के सभी शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं. पाइपलाइन बिछाने से प्रभावित सड़कों की तत्काल प्रभाव से मरम्मत कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी सड़क रिस्टोरेशन के कार्यों में शिकायत आती है तो दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.