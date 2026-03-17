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जल शक्ति विभाग में बड़ी चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

जल शक्ति विभाग में बड़ी चोरी का खुलासा ( SIRMAUR POLICE )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग की लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों से हो रही लगातार चोरियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. विभाग के पंप हाउसों से मोटर, कॉपर केबल और अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले के सामने आने के बाद विभाग और स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया था. शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला इस पूरे मामले की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता ने थाना नाहन में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में मल्लोवाला भुड़, कून और खजूरना स्थित पंप हाउसों से मोटर, गेट वाल्व, कॉपर केबल और पाइप फिटिंग का सामान चोरी होने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. SIT गठन के बाद तेज हुई जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. पुलिस ने साइबर टीम, क्विक रिएक्शन टीम (QRT) और गुप्त सूत्रों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया. इसके तहत हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की गई. अलग-अलग राज्यों में दबिश देकर गिरफ्तारी