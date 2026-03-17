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जल शक्ति विभाग में बड़ी चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात के बाद अपना ठिकाना बदल लेते थे और मोबाइल फोन बंद कर देते थे.

Sirmaur Theft Case
जल शक्ति विभाग में बड़ी चोरी का खुलासा (SIRMAUR POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 11:11 PM IST

3 Min Read
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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग की लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों से हो रही लगातार चोरियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. विभाग के पंप हाउसों से मोटर, कॉपर केबल और अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले के सामने आने के बाद विभाग और स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया था.

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता ने थाना नाहन में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में मल्लोवाला भुड़, कून और खजूरना स्थित पंप हाउसों से मोटर, गेट वाल्व, कॉपर केबल और पाइप फिटिंग का सामान चोरी होने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

SIT गठन के बाद तेज हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. पुलिस ने साइबर टीम, क्विक रिएक्शन टीम (QRT) और गुप्त सूत्रों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया. इसके तहत हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की गई.

अलग-अलग राज्यों में दबिश देकर गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस ने यमुनानगर, जगाधरी, बिलासपुर, मिर्जापुर, ताजेवाला और अन्य स्थानों पर दबिश दी. इसके बाद गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार आरोपी अलग-अलग दिनों में पंप हाउसों को निशाना बनाते थे और वहां से कॉपर वायर, मोटर और अन्य उपकरण चोरी कर लेते थे.

मोबाइल बंद कर बदलते थे ठिकाने

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात के बाद अपना ठिकाना बदल लेते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए मोबाइल फोन बंद कर देते थे. इससे उनकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था. हालांकि पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं, चोरी का सामान कहां बेचा गया और वारदात में किन वाहनों का इस्तेमाल किया गया.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने कहा कि यह एक संगठित गिरोह हो सकता है और आने वाले दिनों में मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क की पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी है.

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