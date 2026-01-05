ETV Bharat / state

इंदौर में दूषित पानी से मौत के बाद हिमाचल में हड़कंप, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सरकार का बड़ा आदेश

शिमला: मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण 16 लोगों की मौत का आरोप है. इस घटना के बाद से मध्य प्रदेश समेत देश भर पीने के पानी पर राजनीति तेज हो गई है. इसी घटना के बाद हिमाचल जल शक्ति विभाग में हड़कंप मच गया है. हिमाचल में हर घर में नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है. राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के लिए बड़ा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब कार्यालयों तक सीमित रहने के बजाय उन्हें स्वयं फील्ड में उतरना होगा.

सूबे की सरकार ने जल स्रोतों, भंडारण टैंकों और आपूर्ति व्यवस्था का नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान कर समय रहते समाधान किया जा सके. जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने शिमला में आज प्रदेश में पेयजल स्रोतों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को हर दस दिन में पेयजल स्रोतों और जल भंडारण टैंकों का निरीक्षण कर नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, खंड रिसोर्स पर्सन और फील्ड स्टाफ को नालों, खड्डों, झरने और अन्य स्रोतों की जांच करने और फील्ड टेस्ट किट से पानी की गुणवत्ता जांचने को कहा.

जल शक्ति विभाग के सचिव ने सभी सफ़ाई और सुधार कार्य 15 दिन के भीतर पूरे करने और जल शोधन संयंत्रों और मल निकासी संयंत्रों की नियमित जांच करने और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने जनता से जल स्रोतों की सुरक्षा में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि, ज़रूरत पड़ने पर लोग खुद भी पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में दे सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्रोत पर ही प्रदूषण रोकना सबसे सस्ता और टिकाऊ समाधान है. उन्होंने पानी की पाइप लाइनों में रिसाव पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए. उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद विभाग की पेयजल और अन्य योजनाओं की नियमित निगरानी कर रहे हैं.

