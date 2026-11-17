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हिमाचल में जलशक्ति विभाग के 90 रेस्ट हाउस का गणित, आय 1.68 करोड़, खर्च कर दिए 3.69 करोड़

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति विभाग के पास राज्य भर में 90 रेस्ट हाउस/इंस्पेक्शन बंगलो यानी निरीक्षण कुटीर हैं. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के अधीन आने वाले जलशक्ति विभाग के उक्त रेस्ट हाउसिज में तीन साल में 1.68 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई. वहीं, इन रेस्ट हाउस पर तीन साल में कुल आय की एवज में व्यय की गई रकम का आंकड़ा 3 करोड़, 69 लाख, 97 हजार रुपए है.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन के दूसरे दिन पूछे गए अतारांकित सवाल में सामने आई है. भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने इस संदर्भ में सवाल किया था. महकमे के मंत्री और हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से इस सवाल का लिखित जवाब विस्तार से दिया गया. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती जानना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में जलशक्ति विभाग के पास कुल कितने रेस्ट हाउस या निरीक्षण कुटीर हैं.

चार हिस्सों में बंटे सवाल में ये जानकारी भी मांगी गई थी कि तीन साल में उक्त रेस्ट हाउसिज में बुकिंग की प्रतिशतता कितनी रही. साथ ही आय व व्यय का ब्यौरा भी मांगा गया था. सत्ती ये भी जानना चाहते थे कि क्या सरकार इन रेस्ट हाउसिज को निजी क्षेत्र में चलाने पर विचार कर रही है, यदि हां तो उसका कारण बताया जाए? हालांकि लिखित जवाब में निजी क्षेत्र में रेस्ट हाउस सौंपने को लेकर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था. सिर्फ इतना बताया गया था कि इन रेस्ट हाउसिज में विभाग ने सरकार की नीति के अनुसार पैरा नीति अपनाई है और यहां 75 पैरा कुक व 111 पैरा हैल्पर भर्ती किए गए हैं। साथ ही बताया गया कि ये सभी संतोषजनक कार्य कर रहे हैं.