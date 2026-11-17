हिमाचल में जलशक्ति विभाग के 90 रेस्ट हाउस का गणित, आय 1.68 करोड़, खर्च कर दिए 3.69 करोड़
विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने जलशक्ति विभाग के 90 रेस्ट हाउस को लेकर सवाल पूछा, जिसका डिप्टी सीएम ने लिखित में जवाब दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति विभाग के पास राज्य भर में 90 रेस्ट हाउस/इंस्पेक्शन बंगलो यानी निरीक्षण कुटीर हैं. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के अधीन आने वाले जलशक्ति विभाग के उक्त रेस्ट हाउसिज में तीन साल में 1.68 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई. वहीं, इन रेस्ट हाउस पर तीन साल में कुल आय की एवज में व्यय की गई रकम का आंकड़ा 3 करोड़, 69 लाख, 97 हजार रुपए है.
ये जानकारी हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन के दूसरे दिन पूछे गए अतारांकित सवाल में सामने आई है. भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सतपाल सिंह सत्ती ने इस संदर्भ में सवाल किया था. महकमे के मंत्री और हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से इस सवाल का लिखित जवाब विस्तार से दिया गया. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती जानना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में जलशक्ति विभाग के पास कुल कितने रेस्ट हाउस या निरीक्षण कुटीर हैं.
चार हिस्सों में बंटे सवाल में ये जानकारी भी मांगी गई थी कि तीन साल में उक्त रेस्ट हाउसिज में बुकिंग की प्रतिशतता कितनी रही. साथ ही आय व व्यय का ब्यौरा भी मांगा गया था. सत्ती ये भी जानना चाहते थे कि क्या सरकार इन रेस्ट हाउसिज को निजी क्षेत्र में चलाने पर विचार कर रही है, यदि हां तो उसका कारण बताया जाए?
हालांकि लिखित जवाब में निजी क्षेत्र में रेस्ट हाउस सौंपने को लेकर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था. सिर्फ इतना बताया गया था कि इन रेस्ट हाउसिज में विभाग ने सरकार की नीति के अनुसार पैरा नीति अपनाई है और यहां 75 पैरा कुक व 111 पैरा हैल्पर भर्ती किए गए हैं। साथ ही बताया गया कि ये सभी संतोषजनक कार्य कर रहे हैं.
यहां जानिए आय-व्यय का ब्यौरा
सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के लिखित जवाब में डिप्टी सीएम की तरफ से बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में जलशक्ति विभाग के रेस्ट हाउसिज में 42 लाख रुपए से अधिक की आय दर्ज की गई. इसी प्रकार वित्त वर्ष 2024-25 व 2025-2026 में आय का आंकड़ा क्रमश: 45.44 लाख रुपए व 63.65 लाख रुपए रहा. इस वित्त वर्ष में पहली अगस्त 2026 तक 16.90 लाख रुपए की आय हुई.
वहीं, खर्च की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2023-24 में इन रेस्ट हाउसिज पर 1.22 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की गई. अगले वित्त वर्ष में ये व्यय 101.96 लाख रुपए यानी एक करोड़, एक लाख, 96 हजार रुपए रहा. वित्त वर्ष 2025-26 में कुल व्यय 1.08 करोड़ रुपए दर्ज किया गया. इस वित्त वर्ष में व्यय का आंकड़ा अगस्त महीने तक 37.12 लाख रुपए रहा. तीन साल और इस वित्त वर्ष में अगस्त तक आय का आंकड़ा 1.68 करोड़ रुपए से अधिक रहा. वहीं, कुल खर्च 3.69 करोड़ रुपए से अधिक रहा.
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