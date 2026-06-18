खाद बीज और आवास की मांग पर जल सत्याग्रह, तालाब में डटे आंदोलनकारी, ग्रामीणों ने पहुंचाया खाना
दुर्ग के कुर्मीगुंडरा गांव में खाद बीज और पीएम आवास की मांग पर ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे हैं,जिन्हें गुरुवार को ग्रामीणों का समर्थन मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 6:26 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के कुर्मीगुंडरा गांव में खाद बीज और आवास की मांग को लेकर ग्रामीणों का जल सत्याग्रह लगातार जारी है. गांव के लक्ष्मी सागर तालाब में महिला-पुरुष पिछले कई दिनों से पानी के बीच खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है.
ग्रामीणों ने आंदोलनकारियों को दिया भोजन
जल सत्याग्रह में शामिल लोगों के सामने भोजन की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन गांव के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया.सत्याग्रह में शामिल महिला और पुरुषों को भूख लगने पर ग्रामीणों ने अपने स्वयं के खर्च पर खिचड़ी तैयार की और उसे तालाब के भीतर पहुंचाकर भोजन कराया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और गांव के लोग सत्याग्रहियों के हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं.
ग्रामीणों ने दिया एकजुटता का संदेश
तालाब के भीतर भोजन पहुंचाने का यह दृश्य ग्रामीणों की एकजुटता और आंदोलन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है.आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें खाद और बीज की उपलब्धता के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी गईं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो पाया है. इसी कारण गांव के महिला-पुरुष लक्ष्मी सागर तालाब में उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से जल सत्याग्रह कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक जल सत्याग्रह जारी रहेगा और गांव के लोग आंदोलनकारियों के भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी स्वयं उठाते रहेंगे.
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