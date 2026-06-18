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खाद बीज और आवास की मांग पर जल सत्याग्रह, तालाब में डटे आंदोलनकारी, ग्रामीणों ने पहुंचाया खाना

दुर्ग : दुर्ग जिले के कुर्मीगुंडरा गांव में खाद बीज और आवास की मांग को लेकर ग्रामीणों का जल सत्याग्रह लगातार जारी है. गांव के लक्ष्मी सागर तालाब में महिला-पुरुष पिछले कई दिनों से पानी के बीच खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है.

ग्रामीणों ने आंदोलनकारियों को दिया भोजन

जल सत्याग्रह में शामिल लोगों के सामने भोजन की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन गांव के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया.सत्याग्रह में शामिल महिला और पुरुषों को भूख लगने पर ग्रामीणों ने अपने स्वयं के खर्च पर खिचड़ी तैयार की और उसे तालाब के भीतर पहुंचाकर भोजन कराया. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और गांव के लोग सत्याग्रहियों के हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं.

खाद बीज और आवास की मांग पर जल सत्याग्रह (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने दिया एकजुटता का संदेश

तालाब के भीतर भोजन पहुंचाने का यह दृश्य ग्रामीणों की एकजुटता और आंदोलन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है.आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें खाद और बीज की उपलब्धता के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने की मांग को लेकर जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.