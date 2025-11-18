ETV Bharat / state

जल संचय, जन भागीदारी अभियान में महासमुंद पूर्वी जोन में अव्वल, मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

महासमुंद को मिली 1 करोड़ की राशि: इस पुरस्कार के तहत महासमुंद जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए 1 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई है. सीएम विष्णुदेव साय ने महासमुंद जिले की इस प्रगति के लिए जिले को बधाई और शुभकामनाएं दी है. कलेक्टर ने भी इस अवसर पर जिले के वासियों को बधाई दी है.

महासमुंद: जल संचय एवं जन भागीदारी अभियान के तहत पूर्वी जोन में महासमुंद जिले ने बाजी मारी है. पूर्वी जोन के कैटेगरी 2 में महासमुंद जिले को पहला स्थान हासिल हुआ है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने महासमुंद के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है.

यह पुरस्कार जिले सभी नागरिकों और अधिकारियों को समर्पित है. जिले वासियों के अथक प्रयासों एवं सक्रिय सहभागिता के फलस्वरूप जल संचयन एवं जन भागीदारी अभियान में यह मुकाम हासिल हुआ है. सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों सहित पूरे जिले वासियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं- विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर, महासमुंद

महासमुंद बना बेस्ट परफॉर्मिंग जिला: जल संचय, जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत पूर्वी जोन में शामिल कैटेगरी 2 अंतर्गत महासमुंद को बेस्ट परफॉर्मिंग जिले का पुरस्कार मिला है. इस तरह 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महासमुंद ने अपनी धाक जमाई है. इस अवसर पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल, केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री वी सोमन्ना मौजूद रहे. जिले में कुल 35,182 जल संरचनाओं के निर्माण की वजह से यह उपलब्धि हासिल हुई है. इस अवसर पर महासमुंद जिले की ओर से कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के साथ जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता अजय खरे भी मौजूद रहे.