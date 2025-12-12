जल प्रहरी 2025 से सम्मानित हुए भोज कुमार साहू, जानिए क्यों मिला यह सम्मान
भोज कुमार साहू दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली ने जल प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 10:17 AM IST
बालोद: कभी कभी एक व्यक्ति का संकल्प पूरे जिले की पहचान बन जाता है. बालोद जिले के देवरी निवासी भोज कुमार साहू ने यही कर दिखाया है. जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने की दिशा में उनके लगातार प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा है. उन्हें दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली ने जल प्रहरी-2025 सम्मान से सम्मानित किया है.
कौन हैं भोज कुमार साहू
भोज कुमार साहू वर्तमान में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं. वे पिछले 14 वर्षों से जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं. पानी बचाने, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके प्रयास अब राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं.
भोज कुमार साहू साल 2011 से जल संरक्षण और वृक्षों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने पेड़ों के लिए आंदोलन किया. वह अपने बच्चों का जन्मदिन भी पेड़ों के बीच ही मनाते हैं. आज उन्हें दिल्ली में जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है. वे बालोद के गौरव बनकर सामने आए हैं.
देशभर में जल संकट को कम करने के लिए उनके कई मॉडल प्रोजेक्ट और स्थानीय स्तर पर चलाए गए जागरूकता अभियान बेहद प्रभावी साबित हुए हैं. इन्हीं योगदानों को देखते हुए केंद्र सरकार के जल मंत्रालय ने उन्हें जल प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया है.
'सम्मान मेरे लिए प्रेरणा'
भोज कुमार साहू ने कहा,''यह सम्मान मेरे लिए प्रेरणा है, यह मुझे और अधिक समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा देता है. राजनांदगांव और बालोद जिले में साल 2011 से लगातार प्रयास कर रहा हूं. मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. यह मेरे लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव के क्षण हैं.''
लोगों के लिए प्रेरणा
जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने की दिशा में भोज कुमार साहू जैसे लोगों की पहल आज देश की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे मजबूत उम्मीद भी है. जल प्रहरी 2025 जैसा राष्ट्रीय सम्मान यह साबित करता है कि मजबूत संकल्प और स्थानीय प्रयास भी राष्ट्रीय मिशन की राह में अमिट छाप छोड़ सकते हैं.