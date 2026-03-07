ETV Bharat / state

यूपी में कल से जल महोत्सव, 22 मार्च तक 22,000 गांवों में मनाया जाएगा ये जल पर्व

गोसाईगंज का हुसैनाबाद दुल्हापुर गांव आज से संभालेगा जलापूर्ति की कमान. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की मुहिम में योगी सरकार एक नया अध्याय लिखने जा रही है. रविवार 8 मार्च से 22 मार्च तक प्रदेश के 100 प्रतिशत पाइप्ड वॉटर सप्लाई वाले गांवों में जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसकी शुरुआत रविवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित हुसैनाबाद दुल्हापुर ग्राम पंचायत से करेंगे. इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ग्राम पंचायत में जलापूर्ति की पूरी जिम्मेदारी ग्रामवासियों को सौंपेंगे. जल अर्पण गांव बनने के बाद गांव में पानी आपूर्ति की पूरी व्यवस्था ग्रामीण खुद संभालेंगे. जिसका नेतृत्व ग्राम प्रधान करेंगे. रविवार को होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा विशिष्ट अतिथि मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार और अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे.