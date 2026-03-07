ETV Bharat / state

यूपी में कल से जल महोत्सव, 22 मार्च तक 22,000 गांवों में मनाया जाएगा ये जल पर्व

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित हुसैनाबाद दुल्हापुर ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत करेंगे.

Jal Mahotsav
गोसाईगंज का हुसैनाबाद दुल्हापुर गांव आज से संभालेगा जलापूर्ति की कमान. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की मुहिम में योगी सरकार एक नया अध्याय लिखने जा रही है. रविवार 8 मार्च से 22 मार्च तक प्रदेश के 100 प्रतिशत पाइप्ड वॉटर सप्लाई वाले गांवों में जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

इसकी शुरुआत रविवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित हुसैनाबाद दुल्हापुर ग्राम पंचायत से करेंगे. इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ग्राम पंचायत में जलापूर्ति की पूरी जिम्मेदारी ग्रामवासियों को सौंपेंगे.

जल अर्पण गांव बनने के बाद गांव में पानी आपूर्ति की पूरी व्यवस्था ग्रामीण खुद संभालेंगे. जिसका नेतृत्व ग्राम प्रधान करेंगे.

रविवार को होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा विशिष्ट अतिथि मोहनलालगंज के विधायक अमरेश कुमार और अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश में 22,000 से अधिक गांव हर घर जल घोषित

8 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाले जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक गांवों में किया जाएगा. इन गांवों में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन 100 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति कर रहा है. प्रदेश के जिन गांवों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति कराने का काम पूरा कर लिया गया है. अब उन गांवों की ग्राम पंचायतों के हाथों में पूरी व्यवस्था देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा.

10 साल तक कार्यदायी संस्था की होगी रखरखाव की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में चल रही जल जीवन मिशन योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका दीर्घकालिक और टिकाऊ मॉडल है. पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालने वाली कार्यदायी एजेंसी अगले 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव और गुणवत्ता की सतत निगरानी करेगी. इससे ग्रामीणों को बिना रुकावट, मानक के अनुरूप नल से शुद्ध जल उपलब्ध होता रहेगा.

ये भी पढ़ें - जहां पठार में रिसती बूंदों से बुझती थी प्यास; वहां बीहड़ को चीरकर फूट पड़ी उम्मीदों की जलधारा

