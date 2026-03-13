गर्मी के बीच महासमुंद जिले में नल जल योजना बनी राहत, पाली गांव में 341 परिवारों को मिला नल कनेक्शन
गर्मियों में जहां ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पानी के लिए परेशानी बढ़ जाती है वहीं महासमुंद जिले में हर-घर नल कनेक्शन राहत लेकर आया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 13, 2026 at 9:23 PM IST
महासमुंद: जिले में जल जीवन मिशन का लाभ पाली गांव के लोग हर-घर नल कनेक्शन से उठा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार, स्कूल और आंगनबाड़ी तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई. ये अब महासमुंद जिले के लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है.
पाली गांव में खत्म हुई पानी की समस्या
महासमुंद मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पाली की आबादी करीब 1800 है. गांव में लगभग 341 परिवार रहते हैं और यहां के अधिकांश लोग खेती-किसानी पर निर्भर हैं. पहले गांव के लोगों को पानी के लिए 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर दूर कुएं, तालाब या अन्य स्रोतों से पानी लाना पड़ता था. इससे खासकर महिलाओं को काफी दिक्कत होती थी.
मैं शादी के बाद इस गांव में आई तो नल कनेक्शन मिलने से पहले बहुत परेशानी होती थी, बाहर जाना पड़ता था लेकिन अब घर में पानी आने से बहुत समय भी बचता है -दुर्गेश्वरी ध्रुव, पंच, पाली
सुबह-शाम 1-1 घंटे सप्लाई
पहले जहां लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, वहीं अब घरों में ही नल कनेक्शन मिलने से सुबह-शाम शुद्ध पानी मिल रहा है. इससे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है. जल जीवन मिशन के तहत लगभग 69 लाख रुपये की लागत से पानी की टंकी बनाई गई और गांव के सभी 341 घरों में नल कनेक्शन लगाए गए. अब ग्रामीणों को सुबह एक घंटा और शाम एक घंटा नियमित पानी की सप्लाई दी जाती है. इससे गांव की पानी की समस्या लगभग खत्म हो गई है.
हमारे यहां 341 घरों में कनेक्शन पूरे हो गए हैं. 2 अलग-अलग टाइम पर हम पानी दे रहे हैं. घर-घर पानी मिलने से महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं- भुनेश्वर लोधी, सरपंच पाली
घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाना है योजना का लक्ष्य
कलेक्टर के अनुसार महासमुंद जिले में जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी. जिले के 1117 गांवों के लिए कुल 1130 योजनाएं बनाई गईं, जिनका लक्ष्य लगभग 2 लाख 40 हजार परिवारों को नल कनेक्शन देना था.अब तक 358 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जहां ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है. वहीं जिले के करीब 2 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है.
जहां-जहां काम होता है वहां थर्ड पार्टी से रिव्यू होता है, ऐसे में 200 से ज्यादा गांव हमारे हर-घर जल के लिए सर्टिफाइड हो चुके हैं. पाली की तरह आगे और भी गांव पूरी तरह हर-घर जल योजना से लाभान्वित होंगे- विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर
जिला कलेक्टर का कहना है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके घरों तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें पानी के लिए दूर तक न जाना पड़े और इस उद्देश्य में काफी हद तक सफलता मिल रही है.