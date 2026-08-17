UP में ओवरहेड टंकियों के लिए मिट्टी की जांच अनिवार्य; जल जीवन मिशन ने जारी किए निर्देश
जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद गड़बड़ी हुई तो जांच करने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:22 PM IST
लखनऊ: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल टंकियों के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है. जल जीवन मिशन की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि अब कहीं भी ओवरहेड टंकी का निर्माण बिना मिट्टी (मृदा) परीक्षण के नहीं किया जाएगा.
गलत या बिना मृदा परीक्षण के बनी टंकियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर दुर्घटनाएं हुईं, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि टंकी निर्माण से पहले साइट की मिट्टी की पूरी जांच अनिवार्य होगी. मृदा की भार वहन क्षमता, संरचना और अन्य तकनीकी मापदंडों की जांच के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी.
गलत परीक्षण या इसकी अनदेखी करने वाले ठेकेदारों, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन की कई टंकियां धराशायी हुईं या दरक गईं. मथुरा में जून 2024 में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी टंकी गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया कि मिट्टी परीक्षण नहीं कराया गया था.
सीतापुर में भी बिना सॉइल टेस्ट के बनी टंकियां समस्या का कारण बनीं. दिसंबर 2024 में खुलासा हुआ था कि प्रदेश के कई जिलों में टंकियां मृदा परीक्षण के बिना बनाई जा रही हैं. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में अप्रैल 2025 में करीब 3.5 करोड़ रुपए की जिंक एलम टंकी परीक्षण के दौरान फट गई. कानपुर में भी इसी तरह की घटना हुई. सीतापुर में मई 2025 में 5.31 करोड़ रुपए की टंकी भरभराकर गिर पड़ी, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया.
महोबा में फरवरी 2026 में 65 लाख रुपए की टंकी पानी भरते ही दरक गई. बरेली के सरदार नगर में मई 2026 में निर्माणाधीन टंकी गिरने से कई लोग घायल हुए. बस्ती, सिद्धार्थनगर और अन्य जिलों में भी रिसाव और संरचनात्मक विफलता की शिकायतें आईं. इन घटनाओं की जांच में घटिया सामग्री, गलत जोड़-तोड़, प्रोटोकॉल का पालन न करना और विशेष रूप से मृदा परीक्षण की कमी प्रमुख कारण पाए गए.
कई मामलों में इंजीनियरों को निलंबित या बर्खास्त किया गया, ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया और एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया. अब नए आदेश के बाद सभी निर्माण एजेंसियों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी. इससे टंकियों की मजबूती बढ़ेगी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा.
जल जीवन मिशन के अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश में करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य जारी है, लेकिन सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यह आदेश उन सभी पुरानी लापरवाहियों पर लगाम लगाने वाला है, जिनके कारण सार्वजनिक धन और जान दोनों का नुकसान हुआ. अब टंकियां मजबूत नींव पर खड़ी होंगी, ताकि हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचे.
जल जीवन मिशन के कार्यकारी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने यह आदेश जारी किया है. अब कहीं भी मिट्टी की जांच के बिना कोई टंकी नहीं बनाई जाएगी. जांच के बावजूद अगर गड़बड़ी हुई तो जांच करने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी और संबंधित अभियंता भी नपेंगे. उन्होंने बताया कि 2028 तक यह काम पूरा होना है और सभी टंकियां की जांच की जा रही है. जहां भी गड़बड़ी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा.
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