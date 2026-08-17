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UP में ओवरहेड टंकियों के लिए मिट्टी की जांच अनिवार्य; जल जीवन मिशन ने जारी किए निर्देश

लखनऊ: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल टंकियों के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है. जल जीवन मिशन की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि अब कहीं भी ओवरहेड टंकी का निर्माण बिना मिट्टी (मृदा) परीक्षण के नहीं किया जाएगा.

गलत या बिना मृदा परीक्षण के बनी टंकियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर दुर्घटनाएं हुईं, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि टंकी निर्माण से पहले साइट की मिट्टी की पूरी जांच अनिवार्य होगी. मृदा की भार वहन क्षमता, संरचना और अन्य तकनीकी मापदंडों की जांच के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी.

गलत परीक्षण या इसकी अनदेखी करने वाले ठेकेदारों, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन की कई टंकियां धराशायी हुईं या दरक गईं. मथुरा में जून 2024 में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी टंकी गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया कि मिट्टी परीक्षण नहीं कराया गया था.

सीतापुर में भी बिना सॉइल टेस्ट के बनी टंकियां समस्या का कारण बनीं. दिसंबर 2024 में खुलासा हुआ था कि प्रदेश के कई जिलों में टंकियां मृदा परीक्षण के बिना बनाई जा रही हैं. इसके अलावा लखीमपुर खीरी में अप्रैल 2025 में करीब 3.5 करोड़ रुपए की जिंक एलम टंकी परीक्षण के दौरान फट गई. कानपुर में भी इसी तरह की घटना हुई. सीतापुर में मई 2025 में 5.31 करोड़ रुपए की टंकी भरभराकर गिर पड़ी, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया.

महोबा में फरवरी 2026 में 65 लाख रुपए की टंकी पानी भरते ही दरक गई. बरेली के सरदार नगर में मई 2026 में निर्माणाधीन टंकी गिरने से कई लोग घायल हुए. बस्ती, सिद्धार्थनगर और अन्य जिलों में भी रिसाव और संरचनात्मक विफलता की शिकायतें आईं. इन घटनाओं की जांच में घटिया सामग्री, गलत जोड़-तोड़, प्रोटोकॉल का पालन न करना और विशेष रूप से मृदा परीक्षण की कमी प्रमुख कारण पाए गए.