सीएम के जिले में 'हर घर जल' मिशन अधूरा: 600 गावों में से 220 तक ही पहुंचा पानी, गर्मी में बढ़ेगी परेशानी

विभाग का दावा है कि भरतपुर के 393 गांवों में जल जीवन मिशन का काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और है.

Jal jeevan Mission
कई गावों में टंकी तो बन गई, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं हुई (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 4:09 PM IST

6 Min Read
भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में ‘हर घर जल’ का दावा अभी भी अधूरा नजर आ रहा है. जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जिले के करीब 380 गांव अब भी नल से पानी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 173 गांव ऐसे हैं जहां टंकियां और पाइपलाइन बनने के बाद भी नलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा. सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि कार्य पूर्ण घोषित होने के बावजूद बड़ी संख्या में गांवों में पेयजल सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है, जिससे गर्मी से पहले ही योजना की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एन.के. वर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 600 में से 393 गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन 393 में से सिर्फ 220 गांवों में ही नियमित पेयजल सप्लाई शुरू हो सकी है. बाकी 173 गांवों में जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा योजनाओं का संचालन और संधारण नहीं किए जाने के कारण सप्लाई नियमित नहीं हो पा रही है. उन्होंने बताया कि जहां टंकियां और पाइपलाइन का निर्माण हो चुका है, वहां स्थानीय स्तर पर संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी गांवों में गठित जल एवं स्वच्छता समितियों की होती है. कई जगह समितियों के सक्रिय नहीं होने या संचालन व्यवस्था नहीं बनने के कारण पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है.

अधीक्षण अभियंता एन.के. वर्मा (ETV Bharat Bharatpur)

207 गांवों में अभी भी काम बाकी: एसई वर्मा ने बताया कि जिले में 207 गांव ऐसे भी हैं जहां जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी पूरे नहीं हो सके हैं. कहीं पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है तो कहीं टंकियों का निर्माण बाकी है. इस वजह से बड़ी संख्या में गांव अभी भी योजना के लाभ से दूर हैं.

663 करोड़ की योजना, फिर भी अधूरा लक्ष्य: जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है. इस योजना के तहत भरतपुर जिले में 663.46 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए. जिले में योजना का क्रियान्वयन जनवरी–फरवरी 2021 से शुरू किया गया था. पांच साल बीतने के बाद भी कई गांवों में योजना का लाभ नहीं पहुंच पाने से लोगों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है.

भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अधूरी तस्वीर: जिले के अन्य इलाकों की तरह भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भी ‘हर घर जल’ का सपना अभी अधूरा है. इस क्षेत्र के 91 गांवों के लिए जल जीवन मिशन के तहत योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन इनमें से 28 गांव ऐसे हैं जहां अब तक नलों तक पानी नहीं पहुंच पाया है. कई जगह टंकियां बन चुकी हैं और पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन नियमित सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है. इसके कारण ग्रामीणों को अब भी हैंडपंप, कुओं या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

इन गांवों में स्थिति ज्यादा गंभीर: भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जिन गांवों में अभी भी नियमित पेयजल सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है, उनमें नगला गुलाबी, समसपुर खुर्द, फूलटवारा, इकरन, बछामदी, पीपला, हंसीनी, नगला अमरपुरा, नगला कौरिया, नगला सुशीलाल, नगला पीडमनी, चक बहेहरा, नगला कर्सनसिंह, नगला भगत, नगला नंदाराम, नगला तेहरिया, मंडोली, टोटूपुरा, धोरई, बयाना, सैंथरा, भमरपुर, जटरा, मछौना, तासोली, चक हचकौला, महरपुर, नगला रूपराम, चक उंदा, ऊंचा, चलमिंज, भवनपुरा, मोरौली और कला खुर्द समेत कई गांव शामिल हैं.

इन गांवों के ग्रामीण लंबे समय से नियमित जलापूर्ति का इंतजार कर रहे हैं. वहीं महंगाया, नगला हरचंद, रंधा इकरन, सुनारी, बिलोठी, मालोनी और जघीना जैसे गांवों में काम प्रगति पर बताया गया है. महंगाया निवासी ग्रामीण मोहन सिंह का कहना है कि योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन कई जगह सप्लाई शुरू ही नहीं हुई. कहीं-कहीं शुरुआत में कुछ दिन पानी आया, लेकिन बाद में बंद हो गया. ऐसे में लोगों को फिर से पुराने जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

गर्मियों में बढ़ सकता है जल संकट: गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिन गांवों में अब तक नल से पानी नहीं पहुंचा है, वहां जल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है. कई गांवों में भूजल स्तर पहले ही नीचे जा चुका है और हैंडपंप भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं. ग्रामीणों को डर है कि अगर जल्द ही नियमित सप्लाई शुरू नहीं हुई तो गर्मियों में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

टैंकर से वैकल्पिक व्यवस्था: अधीक्षण अभियंता एन.के. वर्मा का कहना है कि जिन गांवों में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट बढ़ने की संभावना है, वहां टैंकर और वैकल्पिक पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि जहां जल जीवन मिशन के कार्य पूरे हो चुके हैं, वहां स्थानीय समितियों को सक्रिय कर दस दिन में योजनाओं का संचालन शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द नियमित पानी मिल सके.

  • 663.46 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के तहत भरतपुर जिले में स्वीकृत.
  • जिले के करीब 600 गांव योजना में शामिल.
  • 393 गांवों में कार्य पूर्ण बताया गया.
  • लेकिन अभी तक 220 गांवों में ही नियमित पेयजल सप्लाई शुरू हो पाई.
  • 173 गांव ऐसे जहां काम पूरा, फिर भी नलों तक पानी नहीं पहुंच रहा.
  • 207 गांवों में अभी भी काम अधूरा.
  • कुल मिलाकर करीब 380 गांव अब भी नियमित जल सप्लाई से वंचित हैं.
  • योजना की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई थी.
  • भरतपुर में इसकी शुरुआत जनवरी–फरवरी 2021 से हुई थी.

संपादक की पसंद

