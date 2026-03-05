ETV Bharat / state

सीएम के जिले में 'हर घर जल' मिशन अधूरा: 600 गावों में से 220 तक ही पहुंचा पानी, गर्मी में बढ़ेगी परेशानी

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में ‘हर घर जल’ का दावा अभी भी अधूरा नजर आ रहा है. जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जिले के करीब 380 गांव अब भी नल से पानी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 173 गांव ऐसे हैं जहां टंकियां और पाइपलाइन बनने के बाद भी नलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा. सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि कार्य पूर्ण घोषित होने के बावजूद बड़ी संख्या में गांवों में पेयजल सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है, जिससे गर्मी से पहले ही योजना की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एन.के. वर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 600 में से 393 गांवों में जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन 393 में से सिर्फ 220 गांवों में ही नियमित पेयजल सप्लाई शुरू हो सकी है. बाकी 173 गांवों में जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा योजनाओं का संचालन और संधारण नहीं किए जाने के कारण सप्लाई नियमित नहीं हो पा रही है. उन्होंने बताया कि जहां टंकियां और पाइपलाइन का निर्माण हो चुका है, वहां स्थानीय स्तर पर संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी गांवों में गठित जल एवं स्वच्छता समितियों की होती है. कई जगह समितियों के सक्रिय नहीं होने या संचालन व्यवस्था नहीं बनने के कारण पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है.

अधीक्षण अभियंता एन.के. वर्मा (ETV Bharat Bharatpur)

207 गांवों में अभी भी काम बाकी: एसई वर्मा ने बताया कि जिले में 207 गांव ऐसे भी हैं जहां जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी पूरे नहीं हो सके हैं. कहीं पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है तो कहीं टंकियों का निर्माण बाकी है. इस वजह से बड़ी संख्या में गांव अभी भी योजना के लाभ से दूर हैं.

663 करोड़ की योजना, फिर भी अधूरा लक्ष्य: जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है. इस योजना के तहत भरतपुर जिले में 663.46 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए. जिले में योजना का क्रियान्वयन जनवरी–फरवरी 2021 से शुरू किया गया था. पांच साल बीतने के बाद भी कई गांवों में योजना का लाभ नहीं पहुंच पाने से लोगों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है.

भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अधूरी तस्वीर: जिले के अन्य इलाकों की तरह भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भी ‘हर घर जल’ का सपना अभी अधूरा है. इस क्षेत्र के 91 गांवों के लिए जल जीवन मिशन के तहत योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन इनमें से 28 गांव ऐसे हैं जहां अब तक नलों तक पानी नहीं पहुंच पाया है. कई जगह टंकियां बन चुकी हैं और पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन नियमित सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है. इसके कारण ग्रामीणों को अब भी हैंडपंप, कुओं या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.