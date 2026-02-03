ETV Bharat / state

गोरखपुर में धन के अभाव में जल जीवन मिशन योजना की रफ्तार सुस्त, वर्ष 2028 में पूरी होगी

साफ पानी की सप्लाई पर जोर: क्लोरिनेशन की प्रक्रिया से पानी गुजरते हुए लोगों के घर तक पहुंचता है. यहां तक की गांव में ही पानी की जांच के लिए महिलाओं की एक मंडली/ समूह भी तैनात किया गया है. जिसमें प्रत्येक महिला को पूरे वर्ष का 6000 रुपये जांच शुल्क के रूप में मानदेय दिया जाता है. पानी की गुणवत्ता महीने में दो बार जाती जाती है.

हर टैंक पर जनरेटर की व्यवस्था: सोलर के जरिए बिजली उत्पादन से ओवरहेड टैंक का पंप संचालित होता है और पानी भरने के बाद यह पूरे गांव में सप्लाई दिया जाता है. सोलर ऊर्जा नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक टैंक पर जनरेटर की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को पानी की आपूर्ति की जाती है. इसका समय 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का है. पानी की सप्लाई में शुद्धता का पूरा ध्यान दिया जाता है.

सभी परियोजनाएं सोलर आधारित हैं: जिले का जंगल तिकोनिया नंबर- 3 ग्राम सभा हो या फिर जंगल मठिया, पोछिया ब्रह्म स्थान, बरौली, बनरही, सांडा, सिंहौली, इस्लामपुर, परशुरामपुर, बरडीहा ऊर्फ रोजा, जंगल धूषण, इन सभी ग्राम सभा में पानी की सप्लाई हो रही है. जल निगम के अधिशासी अभियंता अखिल आनंद की माने तो यह सभी परियोजनाएं पूरी तरह से सोलर आधारित है और बिजली कनेक्शन से मुक्त हैं.

2.35 लाख घरों में पहुंचा पानी: इस योजना के जरिए गोरखपुर के 5 लाख 65 हजार ग्रामीण क्षेत्र के घरों में पानी का कनेक्शन देना था जिसमें 5 लाख कनेक्शन हो चुका है. लेकिन सप्लाई की बात करें तो सिर्फ 2 लाख 35 हजार घरों में ही अभी पानी जल निगम पंहुचा पाया है. ऐसे में इस योजना के सफलता का स्तर देखें तो निर्माण की प्रक्रिया तो इसकी 100% पूरी हो चुकी है, लेकिन योजना पूरी तरह धरातल पर उतर गई हो यह कहीं से भी नहीं कहा जा सकता.

गोरखपुर में 1120 परियोजनाएं ओवरहेड टैंक बनाकर पूर्ण की जानी थीं. जिसमें ओवरहेड टैंक का निर्माण तो पूरा किया जा चुका है. लेकिन अगर जलापूर्ति की बात करें तो 575 ही ऐसी योजनाएं ( ओवरहेड टैंक) हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीट होकर 603 ग्राम पंचायतों में पानी सप्लाई कर रहें हैं.

गोरखपुर (मुकेश पाण्डेय): 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत, सुदूर गांवों में बसें लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना शुरू करने की घोषणा की थी. इसको पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष 2024 का दिसंबर माह तय किया गया था. इस योजना में बजट के अभाव के कारण अब यह वर्ष 2028 तक पूरी हो पाएगी.

जल निगम के अधिकार कर रहे निगरानी: सीमेंट की जगह है अब यह पानी का ओवरहेड टैंक स्टील का बनाया गया है, जिससे साफ सफाई में भी आसानी होती है. इस योजना को धरातल पर उतरने के लिए जल निगम निगरानी करने वाले विभाग की भूमिका निभा रहा है, लेकिन काम सीसी नाम की संस्था कर रही है. उसके ही कर्मचारी मौके पर ओवरहेड टैंक का निर्माण पाइपलाइन का विस्तारीकरण और कनेक्शन देने का काम करते हैं.

लीकेज होने इंजीनियर से की जाती है शिकायत: लीकेज होने या मोटर जलने की स्थिति में जो पंप ऑपरेटर है वह संबंधित संस्था के इंजीनियर को फोन करता है और मौके पर टेक्नीशियन पहुंचकर समस्या का निदान करते हैं. उन्होंने कहा कि जिले में इस योजना को पूरी करने के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है लेकिन इसके सापेक्ष मात्र 900 करोड़ रुपये ही अभी प्राप्त हुए हैं. शेष धनराशि प्राप्त होने पर ही योजना पूरी हो पायेगी. इसकी अवधि जो दिसंबर 2024 थी उसे बढ़ाकर वर्ष 2028 कर दिया गया है.

दूर हुई पानी की किल्लत: जंगल तिकोनिया नंबर तीन में यह पूरी तरह से धरातल पर उतरी हुई नजर आई. यहां लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई करीब साल भर पहले से शुरू हो गई थी लेकिन पिछले दो महीने से अब इन्हें निर्बाध रूप से पानी मिल रहा है. इससे गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं. उनका कहना है की सबसे अधिक पानी की आवश्यकता उन्हें ही होती है. पहले वह हैंडपंप चलती थी, कुएं से पानी भरती थी.

पानी में डाली जा रही क्लोरीन: निवासी हिना और सरोज देवी कहती हैं कि पहले केन और हैंडपंप क्या पानी पीने से लोगों के पेट में दिक्कत होती थी लोग बीमार होते थे. लेकिन जो पानी सप्लाई में आता है उसमें क्लोरीन पड़ा रहता है इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं होती. बनरही ग्राम सभा की हेमंवंती कहती हैं कि पानी की सप्लाई बराबर मिलती है. की समस्या जो पेट में बनती थी वह नहीं हो रही है.

ओवरहेड टैंक बनने से दूर हुई समस्या: सांड गांव के पूर्व प्रधान शाकिर अली कहते हैं कि पानी बड़ी समस्या थी. लेकिन ओवरहेड टैंक बन जाने की वजह से आप हर किसी को आराम हो गया है. अनिरुद्ध प्रजापति कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाएं इससे आराम में हैं तो हम पुरुषों की भी समस्या कम हुई है. ओवरहेड टैंक को पंप चलाकर भरने का कार्य स्थानीय ग्रामीण में से ही ऑपरेटर की भूमिका निभाने वाला कोई न कोई एक व्यक्ति करता है. उसे जल निगम की तरफ से 4000 रुपये मासिक मानदेय का भुगतान होता है.

लीकेज की समस्या तुरंत दूर होती है: सांडा गांव का ऑपरेटर अजहरुद्दीन ने बताया कि जो पैसा मिलता है उतने में ही खुश हैं क्योंकि, गांव वालों को पानी की सुविधा भरपूर दे रहे हैं. 450 घरों में पानी का कनेक्शन हो गया है. कुछ घरों में और बाकी है वह भी पूरा हो जाएगा. सोलर से बिजली नहीं मिलती है तो जनरेटर चलाकर पानी लोगों को उपलब्ध कराते हैं. लीकेज की समस्या भी तत्काल दूर कराते हैं.

बजट के अभाव में नहीं लगा जनरेटर: गोरखपुर में जिन परियोजनाओं से पानी सप्लाई का कार्य हो रहा है वहां की स्थिति कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो लगभग ठीक है. समस्या यही है कि 5 लाख 65 हजार घर में जो कनेक्शन के सापेक्ष 5 लाख कनेक्शन हुआ है उसमें अभी मात्र 2 लाख 35 हजार घरों में ही पानी पहुंच रहा है. बाकी घरों में भी पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ओवरहेड टैंक तो बन गया है लेकिन सोलर सिस्टम और जेनसेट बजट के अभाव में नहीं लग पा रहा.

पाइपलाइन टूटने से सप्लाई बाधित: जिले जंगल धूषण ग्राम सभा और कौड़िया जंगल ब्लॉक के मीरपुर गांव, खोराबार के बिनटोलिया और सुदूर दक्षिणांचल गोला तहसील कि गांव में ऐसी स्थिति से लोग दो-चार हो रहे हैं. पिपराइच क्षेत्र में फोरलेन बनने के कारण कई बड़ी पाइपलाइन इसकी वजह से टूट गई है, जिससे सप्लाई बाधित है.

ग्रामीण बोले- टंकी की सफाई नहीं होती: जंगल धूषण के ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद कहते हैं की समस्या के निदान का प्रयास उनके स्तर से होता है लेकिन अधिकारियों के स्तर से लापरवाही चरम पर है. वह ग्राम पंचायत में जगह-जगह शुद्ध पेयजल के लिए व्यवस्था किए हैं. लेकिन टंकी से पानी सप्लाई पर लोगों को बड़ी राहत मिलती है. यहां के ग्रामीण सुरेंद्र चौहान ने कहा कि टंकी की सफाई नहीं होती.

पानी सप्लाई न होने पर ग्रामीण परेशान: गांव के भीतर पानी पहुंचना मुश्किल होता है. वजह यह है की पाइपलाइन जगह-जगह फटी हुई है और लीकेज करती है. स्थानीय महिला माला ने कहा कि उन्हें बड़ी दिक्कत होती है जब अब पानी की सप्लाई नहीं आती. शुरू में पानी चला तो हम लोग उसका उपयोग किया अब हैंडपंप भी अपना खराब हो जाता है तो चलाने का मन नहीं करता.

