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जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat )

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनेश गोयल व अधीक्षण अभियंता महेन्द्र प्रकाश सोनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

तीनों की दी जमानत: अदालत ने कहा कि अपीलार्थियों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन हजारों पन्नों के विस्तृत रिकॉर्ड व 124 गवाहों के दर्ज होने वाले प्रस्तावित बयानों को देखते हुए लगता है कि ट्रायल में लंबा समय लगेगा. अभी तक आरोप भी तय नहीं हो पाए हैं. अन्य सह-आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित अन्य आरोपियों को भी इस अदालत व हाईकोर्ट ने जेल से बाहर आने की मंजूरी दे दी है, इसलिए आरोपियों को हिरासत में रखना किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा. अतः तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करना उचित होगा.