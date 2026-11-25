जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल व दो अन्य इंजीनियरों को जमानत दे दी है, क्योंकि ट्रायल में लंबा समय लगेगा.
Published : November 25, 2026 at 8:42 PM IST
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनेश गोयल व अधीक्षण अभियंता महेन्द्र प्रकाश सोनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
तीनों की दी जमानत: अदालत ने कहा कि अपीलार्थियों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन हजारों पन्नों के विस्तृत रिकॉर्ड व 124 गवाहों के दर्ज होने वाले प्रस्तावित बयानों को देखते हुए लगता है कि ट्रायल में लंबा समय लगेगा. अभी तक आरोप भी तय नहीं हो पाए हैं. अन्य सह-आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित अन्य आरोपियों को भी इस अदालत व हाईकोर्ट ने जेल से बाहर आने की मंजूरी दे दी है, इसलिए आरोपियों को हिरासत में रखना किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा. अतः तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करना उचित होगा.
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अपीलार्थियों की दलील: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने यह आदेश सुबोध अग्रवाल व अन्य की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिया. एसएलपी में हाईकोर्ट के 13 अगस्त व 23 सितंबर 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था. अपीलार्थियों की दलील थी कि मामले की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश हो चुका है.
9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था: यह मामला मुख्यतः दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, जो पहले ही जांच एजेंसी की अभिरक्षा में हैं. ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है. मामले के ट्रायल में लंबा समय लगेगा और अन्य सह-आरोपियों को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए. गौरतलब है कि सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था.
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