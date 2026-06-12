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जल जीवन मिशन घोटाला: बेटे रोहित ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

राजस्थान हाई कोर्ट(File Photo) ( ETV Bharat Jaipur )