JJM घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, यहां जानें पूरा मामला
करीब 8 महीने से जल जीवन को घोटाले के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में है महेश जोशी
Published : December 3, 2025 at 11:59 AM IST
जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जल जीवन मिशन से जुड़े एक मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत याचिका में अधिवक्ता विवेक जैन ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उन्हें फंसाया गया है. प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है. याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया. इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले उन्हें अप्रैल माह में गिरफ्तार कर लिया गया. इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है. परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है.
इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है. यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है. इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है. मामले में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए.
महेश जोशी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने गत 8 अगस्त को सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 26 अगस्त को अदालत ने जोशी को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. यह मामला केंद्र सरकार की हर घर नल पहुंचने वाली जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है. साल 2021 में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मेसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल किए थे. घोटाले का खुलासा होने पर एसीबी ने मामले की जांच की थी, बाद में ईडी ने मामला दर्ज कर मार्च, 2024 को महेश जोशी को समन जारी कर तलब किया था.
गत अप्रैल माह में ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था. प्रकरण में ईडी ने महेश जोशी और उनके पुत्र रोहित जोशी के साथ ही मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी, संजय बडाया, मुकेश पाठक, मायालाल सैनी, राकेश सिंह, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार अग्रवाल, मलकेत सिंह, विशाल सक्सेना, महेन्द्र प्रकाश सोनी, मैसर्स सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी, हिमांशु रावत, नमन खंडेलवाल, तन्मय गोयल और हेमराज गुप्ता के खिलाफ गत जून माह में पीएमएलए एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत परिवाद यानी आरोप पत्र पेश किया था.
समर्थकों में खुशी की लहर : पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनके समर्थकों में खुशी की लहर है. समर्थकों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जमानत मिलने की खुशी व्यक्त की. महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है और महेश जोशी बुधवार शाम तक जयपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ सकते हैं.
दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं : पूर्व मंत्री महेश जोशी दो बार विधायक और एक बार जयपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं. जोशी 1998 में किशनपोल से विधायक चुने गए थे और तत्कालीन गहलोत सरकार में उपमुख्य सचेतक रहे थे. इसके बाद जोशी 2009 से 2014 तक जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद रहे थे और फिर 2018 में वे हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में मुख्य सचेतक और उसके बाद जलदाय मंत्री रहे थे.