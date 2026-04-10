ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल 13 अप्रैल तक रिमांड पर

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल को 13 अप्रैल तक रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है. हाल ही में अदालत की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था.

एसीबी की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश कर 14 अप्रैल तक रिमांड मांगा. एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी से प्रकरण को लेकर पूछताछ करनी है. वहीं यह भी जानकारी हासिल की जाएगी की इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. वहीं सुबोध अग्रवाल के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है. वहीं सुबोध अग्रवाल ने अदालत कक्ष के बाहर कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा, सत्यमेव जयते.

पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: रिटायर्ड आईएएस डॉ सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, 3 आरोपियों के खिलाफ स्टैंडिंग वारंट जारी

ये हैं जेल में: जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने पूर्व में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और ठेका फर्म के संचालकों को गिरफ्तार किया था. जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. वहीं गत दिनों एसीबी ने जलदाय विभाग के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेन्द्र प्रकाश सोनी, निरिल कुमार और मुकेश पाठक को गिरफ्तार किया था. एसीबी कोर्ट इन सभी अधिकारियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर चुकी है.