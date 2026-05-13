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जल जीवन मिशन घोटाला: रिमांड पर चल रहे संजय बड़ाया को जेल भेजा

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि संजय बड़ाया को 11 मई को दिल्ली हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया था. उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने उसे तीन दिन की रिमांड पर सौंपा था. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया.

जयपुर: जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एसआईटी ने बुधवार को संजय बड़ाया को कोर्ट में पेश किया. उसे जेल भेज दिया गया है. संजय बड़ाया पर पीएचईडी के ठेकेदारों और अधिकारियों से सांठ-गांठ कर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करवाने का आरोप है. इसके साथ ही पीएचईडी के अधिकारियों पर ट्रांसफर का दबाव बनाकर रिश्वत के लेनदेन के भी आरोप हैं. संजय बड़ाया पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी का करीबी है. उसकी ठेकेदारों से भी सांठ-गांठ रही.

फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर दिलवाने में भूमिका: उनका कहना था कि श्रीगणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश मित्तल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के टेंडर लिए. इस संबंध में पूर्व मंत्री महेश जोशी, विभाग के तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल, विभाग के कई मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ठेकेदारों और संजय बड़ाया की मिलीभगत सामने आई है. इस मामले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ.

साइट विजिट की शर्त जोड़कर किया खेल: 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के टेंडर में साइट विजिट की शर्त जोड़ने में भी संजय बड़ाया की भूमिका सामने आई है. जांच में सामने आया कि महेश जोशी ने सुबोध अग्रवाल, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ठेकेदारों और संजय बड़ाया जैसे निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर 50 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाओं में साइट विजिट प्रमाण-पत्र की बाध्यता नियमों से परे जाकर शामिल की. इससे बोली लगाने वालों की पहचान उजागर कर टेंडर पुलिंग करने से 30-40 फीसदी ज्यादा दर पर टेंडर आए. अफसरों ने इन टेंडर का अनुमोदन कर पद का दुरुपयोग किया. यह टेंडर करीब 20 हजार करोड़ रुपए के हैं.

विभाग के कामकाज में था बड़ाया का दखल: एसीबी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि संजय बड़ाया महेश जोशी का करीबी रहा है. वह विभाग से जुड़े कामकाज में दखल रखता था. आरोपी ठेकेदारों से नजदीकी संबंध होने और उनके साथ रिश्वत के लेन-देन के तथ्य भी जांच में उजागर हुए हैं. जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मकसद से पीएचईडी के अधिकारियों पर तबादले और विभागीय कार्रवाई का दबाव बनाए जाने और ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के बदले रिश्वत की मोटी रकम के लेन-देन के तथ्य भी सामने आए हैं.