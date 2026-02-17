ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, इनमें 6 सेवारत और 3 रिटायर्ड अधिकारी

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पीएचईडी के सेवारत और सेवानिवृत्त इंजीनियर शामिल हैं. इससे पहले एसीबी की डेढ़ दर्जन टीमों ने मंगलवार सुबह से प्रदेश व अन्य राज्यों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की. जल जीवन मिशन में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए एसीबी की एक एसआईटी का गठन किया गया था. इस एसआईटी ने मंगलवार को 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में 2023 में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 11 आरोपियों और दो फर्मों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जल जीवन मिशन घोटाले में मुख्य अभियंता (प्रशासन) दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) के डी गुप्ता, आरडब्ल्यूएसएसएमसी के तत्कालीन सचिव (अभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र-द्वितीय सुभांशु दीक्षित, वित्तीय सलाहकार (अक्षय ऊर्जा) सुशील शर्मा, चूरू मुख्य अभियंता निरिल कुमार, निलंबित अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता डीके गौड़ और सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता महेंद्र प्रकाश सोनी को गिरफ्तार किया है. पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी की SIT खंगाल रही दस्तावेज, जल भवन से जुटाई फाइलें एसीबी ने 15 ठिकानों पर की अलसुबह छापेमारी: जल जीवन मिशन घोटाले में साल 2024 में दर्ज मुकदमे की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसीबी की डेढ़ दर्जन टीमों ने अलसुबह जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, करौली, दिल्ली व अन्य राज्यों में करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उन्हें जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है. अब इनसे पूछताछ और मामले में अनुसंधान जारी है.