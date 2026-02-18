ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला: गिरफ्तार 9 इंजीनियर 4 दिन के रिमांड पर, पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना

जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने 10वें आरोपी दलाल मुकेश पाठक को बिलासपुर से​ गिरफ्तार कर लिया है.

ACB team taking the accused to court
आरोपियों को कोर्ट में पेश करने ले जाती एसीबी टीम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 5:32 PM IST

जयपुर: हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना 'जल जीवन मिशन' में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी का आरोपियों पर शिकंजा कड़ा होता जा रहा है. एसीबी ने इस मामले में मंगलवार को 9 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया था. इन सभी को बुधवार को एसीबी ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार दिन के रिमांड पर सौंपा है. अब एसीबी इन्हें 21 फरवरी को दोबारा कोर्ट में पेश करेगी. इधर, इस मामले में दसवें आरोपी के रूप में एसीबी ने दलाल मुकेश पाठक को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया है. उसे भी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

आरोपियों को लिया रिमांड पर: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि मुख्य अभियंता (प्रशासन) दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) केडी गुप्ता, तत्कालीन सचिव सुभांशु दीक्षित, वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा, मुख्य अभियंता (चूरू) निरिल कुमार, निलंबित अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना, रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव, रिटायर्ड मुख्य अभियंता दिलीप कुमार गौड़ और रिटायर्ड अधिशासी अभियंता महेंद्र प्रकाश सोनी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था. इन सभी को आज कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी को 21 फरवरी तक चार दिन की रिमांड पर सौंपा है.

आरोपियों से पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे (ETV Bharat Jaipur)

अब गहनता से पूछताछ करेगी एसीबी: उन्होंने बताया कि एसीबी की टीम अब आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है. इनसे जल जीवन मिशन में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटालों को लेकर विस्तृत पूछताछ होगी. एसीबी ने जो दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं. उनके बारे में भी इनसे पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है. पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि इस घोटाले के तार और किस-किस से जुड़े हुए हैं. पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी प्रमाण पत्र देने वाला भी चढ़ा एसीबी के हत्थे: एसीबी की जांच में सामने आया कि मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवेल के प्रोप्राइटर महेश मित्तल और मैसर्स श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर पदमचंद जैन ने इरकॉन इंटरनेशनल के कर्मचारी मुकेश पाठक को मोटी रकम देकर फर्जी कार्य पूर्णता के प्रमाण पत्र बनवाए. मुकेश पाठक ने एक शख्स से फर्जी ई–मेल आईडी बनवाई. इन्हीं फर्जी ई–मेल आईडी से फर्जी प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवाया गया. अब एसीबी ने मुकेश पाठक को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है. उसे भी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

