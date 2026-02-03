ETV Bharat / state

नलकूप-सोलर धूल फांक रहे, 5 साल से बन रही टंकी; नहीं टपका नल से एक बूंद जल

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि सहारनपुर में तीन एजेंसियों के माध्यम से इस योजना को सफल बनाने का काम चल रहा है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 11:40 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर (रोशन लाल सैनी): पानी की टंकी बनी, नलकूप लगा, सोलर पैनल लगा, पानी की लाइनें बिछाई गईं, दरवाजों पर नल भी लगे लेकिन गांव के लोगों को पानी की एक बूंद तक नहीं मिली. नलकूप के उपकरण अब धूल फांक रहे हैं. यह हकीकत है सहारनपुर जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर छपरेहड़ी गांव की. इसी गांव से 2 किमी पहले कांकरखुई गांव है. जहां पानी की टंकी का निर्माण एक-दो नहीं बल्कि पिछले 5 साल से चल रहा है. यहां 5 ठेकेदार बदल गए लेकिन गांव वालों की किस्मत नहीं बदली. ETV भारत की टीम ने सहारनपुर के दो गांवों में 'जल जीवन मिशन' के तहत 'हर घर से नल' योजना की पड़ताल की.

हमारी टीम सबसे पहले जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर कांकरखुई गांव पहुंची. इस गांव में में करीब 5 साल से पानी की टंकी बन रही है, लेकिन अभी तक यह निर्माणाधीन ही है. यहां नलकूप और पाइप लाइन बिछाने के लिए 2 करोड़ रुपए प्रस्ताव पास हुआ था.

गांव में पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल के कनेक्शन दे दिए गए. तब गांव वालों ने जश्न मनाया और सरकार का आभार जताया था. अब यह ग्राणीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और गुस्सा सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों पर निकाल रहे हैं.

सहारनपुर से ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

नलों में टोंटी तक नहीं लगी: ग्रामीण टेकराम ने बताया कि स्वच्छ जल नहीं आने से उनके गांव के लोग बीमार हो रहे हैं. टंकी बनाने का काम कई साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बनी. पूरे गांव में आज तक किसी के घर एक बूंद भी जल नहीं आया. जिनका बजट है उन्होंने सबमर्सिबल लगा लिए हैं. ग्रामीण महबूब ने गांव में 5 साल पहले पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन दिए गए, लेकिन इनमें आज तक टोंटी नहीं लग पाया.

रुक-रुककर चल रहा काम: बुजुर्ग बिशन ने बताया कि सरकारी पानी नहीं मिल रहा है. गांव में टंकी और पानी का कनेक्शन तो मिला लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं आया. ओमपाल ने बताया कि जून महीने में सरकारी नलकूप लगे हुए चार 4 हो जाएंगे. हम तो पानी का बस इंतजार ही कर रहे हैं.

गांव की रहने वाली प्रियंका ने बताया कि गांव में सरकारी पानी की टंकी का निर्माण पिछले 4-5 साल से चल रहा है. कुछ दिन काम होता है, फिर 8-10 महीने बंद हो जाता है. पहले से लगे सरकारी नलों से दूषित और पीला पानी निकलता है. कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक पीला पानी इस्तेमाल करना पड़ता है.

महिला रेनू ने बताया कि उनके घर में पाइपलाइन और कनेक्शन तो पहुंच गए, लेकिन पानी नहीं आने से पाइप भी जंग खा रहे हैं. दूषित पानी पीने से बीमारी फैल रही है. नलकूप लगने के बाद भी सरकारी पानी नहीं मिल रहा, इससे बुरी बात क्या हो सकती है.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

5 ठेकेदार बदला काम अधूरा: ग्राम प्रधान चौधरी राजकुमार ने बताया कि इस टंकी को बनाने के लिए 5 ठेकेदार बदले जा चुके हैं. फिर भी 5 साल में टंकी तैयार नहीं हुई. हर घर नल से जल योजना के तहत बनाई जा रही टंकी की पूरी जानकारी शासन-प्रशासन को है.

टंकी का काम पूरा करने और पानी सप्लाई के लिए बार-बार अधिकारियो को लिखित और मौखिक शिकायतें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. जिलाधिकारी, जल निगम के अधीक्षण अभियंता समेत कई बड़े अधिकारियों अपील की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है.

उन्होंने बताया कि यहां 250-300 फीट नीचे ही शुद्ध पानी मिल पाता है. पाइपलाइन दबाते वक्त जल निगम ने गांव की सारी गालियां तोड़ दीं और पाइप दबाने के बाद छोड़ दिया. नियमानुसार पाइप दबाने के बाद जल निगम को टूटी गालियां बनानी होती हैं, लेकिन वह सब हमें प्रधान निधि से बनवानी पड़ीं.

पानी के इंतजार में ग्रामीण: इसके बाद हमारी टीम जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर गांव छपरेहड़ी पहुंची. यहां डेढ़ साल से नलकूप लगा हुआ है. नलकूप चलाने के लिए लाखों रुपए की लागत से सोलर प्लांट लगा हुआ मिला, लेकिन यह आज चला ही नहीं. छपरेहड़ी गांव के लोगों को भी पानी नसीब नहीं हुआ. पूरे गांव में डेढ़ साल पहले पाइपलाइन बिछा दी गई थी. घरों के बाहर पाइप निकालकर कनेक्शन किए गए. इसके बाद भी घरों में पानी नहीं पंहुचा.

टेस्टिंग के बाद सब ठप्प: ग्रामीण कीरतपाल सैनी ने बताया कि गांव में लगे नलकूप की सफल टेस्टिंग भी हो चुकी है. इसके बाद न तो नलकूप पर कोई ऑपरेटर आया और न ही नलकूप से पानी चलाया गया. जब गांव में सरकारी नलकूप लगा, तब ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उन्हें भी शहर की तरह सरकारी नलकूप का शुध्द पानी मिलेगा. शासन-प्रशासन की बेरुखी के चलते ग्रामीण डेढ़ साल से पानी का इंतजार ही कर रहे हैं.

ग्रामीण योगेंद्र सिंह का कहना है कि सालों से ट्यूबवेल ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है. बुजुर्ग महिला अजमेरती का कहना है कि इस नलकूप को लगे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक चलाया नहीं है. एक दिन जनरेटर सेट से नलकूप चलाकर दिखाया था. उस दिन पानी भी आया, लेकिन उसके बाद एक बूंद पानी नहीं मिला. जल निगम की अनदेखी के चलते गांव में पाइपलाइन का काम भी पूरा नहीं हुआ है.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

धूल फांक रहीं मशीनें सोलर पैनल: ग्रामीणों से बातचीत के बाद हमारी टीम ने नलकूप परिसर का जायजा लिया. वहां की बदहाली देखकर हैरानी हुई. नलकूप परिसर में ग्रामीणों के मवेशी बंधे हुए मिले. परिसर में ही गोबर के उपले फैले हुए थे. इतना ही नहीं नलकूप के लिए बनाए गए कमरों में दरवाजे और खिड़कियां नहीं हैं. नलकूप के कमरे में ग्रामीणों ने लकड़ियां और घास फूंस भर दिया है.

जहां से स्वच्छ जल की उम्मीद थी, वहां कहीं भी स्वच्छता नहीं दिखी. नलकूप परिसर में लाखों की कीमत का सोलर प्लांट जरूर लगा मिला, लेकिन सोलर पैनल का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है. करोड़ों की लागत से तैयार नलकूप और सोलर प्लांट धूल फांक रहे हैं. नलकूप पर ऑपरेटर तो दूर नलकूप चलाने के उपकरण भी नहीं मिले. दो साल से लगा नलकूप छपरेहड़ी गांव के ग्रामीण अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं.

सहारनपुर में जल जीवन मिशन का हाल.
सहारनपुर में जल जीवन मिशन का हाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिम्मेदार: सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि सहारनपुर में तीन एजेंसियों के माध्यम से इस योजना को सफल बनाने का काम चल रहा है. वर्तमान में जनपद की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में हर घर नल से जल योजना का काम चल रहा है.

नलकूप लगाने के साथ पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है. लगभग 90 प्रतिशत काम कंपलीट हो चुका है. जहां पर 100 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, वहां टेस्टिंग के बाद पानी सप्लाई के निर्देश मिल चुके हैं.

जहां अभी काम चल रहा है उन गांवों में पाइप डालने के बाद तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है. टंकी निर्माण समेत आगे के सभी कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे. नियमानुसार जहां पर भी ठेकेदारों द्वारा सड़कों को काटकर पाइपलाइन बिछाई जाती है, वहां 2 महीने के भीतर सड़क की मरम्मत करनी है.

कई जगहों पर ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई है. उनके खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने की एफआईआर कराई गई है. इसके बाद भी कोई शिकायत सामने आती है, तो तत्परता से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

क्या है जल जीवन मिशन योजना.
क्या है जल जीवन मिशन योजना. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है जल जीवन मिशन योजना: जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई राष्ट्रीय योजना है. इसका लक्ष्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पाइप से साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी पहुंचाना है.

इस पहल का मकसद महिलाओं और बच्चों पर पानी लाने का बोझ कम करना, स्वास्थ्य में सुधार करना और ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से लागू कर रहा है. यह जल प्रबंधन और पानी की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करती है.

यह भी पढ़ें: यूपी के 75 जिलों में MADARSA एग्जाम डेट घोषित, CCTV से निगरानी, ऐसे मिलेगा प्रवेशपत्र

TAGGED:

SAHARANPUR JAL JEEVAN MISSION
HAR GHAR NAL SE JAL SAHARANPUR
SAHARANPUR KANKARKHUI VILLAGE
SAHARANPUR WATER SUPPLY CRISIS NEWS
SAHARANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.