ETV Bharat / state

ग्रामीण इलाकों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति पर चर्चा, दिल्ली में नीति संवाद में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव

नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के कार्यों की जानकारी दी.

Sustainable O And M dialogue
ग्रामीण इलाकों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति पर चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव दिल्ली दौरे पर हैं. यहां वे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) पर आधारित राष्ट्रीय नीति संवाद में शामिल हुए. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को सफल और टिकाऊ बनाना रहा. वहीं अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की.

Sustainable O And M dialogue
दिल्ली में नीति संवाद में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में हुआ मंथन

नीति संवाद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की. बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों के पीएचई, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री उपस्थित रहे.

पंचायतों को सौंपी गई योजनाओं के रखरखाव पर जोर

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी पेयजल योजनाओं को पंचायतों को सौंपने के बाद उनका सही संचालन और नियमित रखरखाव बेहद जरूरी है. इससे ग्रामीण इलाकों में लगातार, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है.

Sustainable O And M dialogue
नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उपमुख्यमंत्री अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय सहभागिता को बताया सफलता की कुंजी

अरुणसाव ने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए पंचायतों की सक्रिय भूमिका, स्थानीय लोगों की सहभागिता और तकनीकी सहयोग बेहद अहम है. उन्होंने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों, उपलब्धियों और जमीनी चुनौतियों की भी जानकारी साझा की.

राज्यों के अनुभवों से मिले अहम सुझाव

बैठक में विभिन्न राज्यों की ओर से साझा किए गए अनुभवों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई. इन सुझावों के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत, टिकाऊ और जनहितकारी बनाने पर सहमति बनी.

छत्तीसगढ़ की टीम ने भी ली भागीदारी

राज्य की ओर से मिशन संचालक जितेंद्र शुक्ला, प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी, अधीक्षण अभियंता ए.के. मालवे और कार्यपालन अभियंता संजय राठौर ने भी नीति संवाद में भाग लिया.

छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल, नितिन गडकरी से अरुण साव ने की 21 सड़कों के विकास की मांग
दुर्ग में साहू समाज का संभाग स्तरीय सम्मेलन, अरुण साव ने ताराचंद साहू की प्रतिमा लगाने की घोषणा की
साइबर फ्रॉड से सावधान...!, पावर कंपनी 10 अंकों के मोबाइल नंबर से नहीं भेजती कोई लिंक या APK फाइल

TAGGED:

MINISTERS LEVEL POLICY DIALOGUE
WATER SUPPLY MANAGEMENT
जलापूर्ति पर चर्चा
जल जीवन मिशन कार्यक्रम
SUSTAINABLE O AND M DIALOGUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.