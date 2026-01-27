ETV Bharat / state

गोरखपुर में जल जीवन मिशन का रियलिटी चेक, 1180 टंकियों का निर्माण लेकिन सप्लाई सिर्फ 544 से, पानी के लिए तरह रही बड़ी आबादी

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:08 PM IST

गोरखपुर: जंगल धूषण और मीरपुर गांव से जल जीवन मिशन की वास्तविकता सामने आई है. जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने गांव के हर घर में वाटर सप्लाई से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए करोड़ो रुपये खर्च किए हैं, लेकिल आज भी गोरखपुर के कई गांव पानी से वंचित हैं. जबकि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और यहां पर ही जल जीवन मिशन, अपने मिशन से भटकता जा रहा है.

जल जीवन मिशन की सच्चाई: ग्रामीणों के मुताबिक पानी की टंकी अब केवल देखने के लिए है, पंप ऑपरेटर मौके पर रहते नहीं हैं, लीकेज का बहाना बनाकर पानी की सप्लाई बंद कर देते है. जिले जंगल, धूषण, मीरपुर, खोराबार समेत कई गांव एैसे हैं, जहां 387 पानी की टंकियां मौजूद हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है. प्रत्येक टंकियों के पानी पर करीब 4000 से अधिक की आबादी निर्भर हैं. ग्रामीण सिस्टम के मकड़जाल में उलझकर बिना पानी के जी रहे हैं.

इस संबंध में अधिशासी अभियंता अखिलनंद ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1180 पानी के टंकियों का निर्माण हुआ है. लेकिन पानी का संचालन सिर्फ 544 टंकियों से ही हो रहा. बाकी टंकियों से पानी की सप्लाई जल्द ही शुरू की जाएगी.

टंकियों की सफाई नहीं की जाती: ग्रामीणों ने बताया की जब भी मोटर खराब होता है, तो बनने और पानी के सप्लाई आने में 8 दिन से 15 दिन तक का समय लग जाता है. टंकियों की कभी सफाई नहीं की जाती, ऑपरेटर शिवकुमार अपने जगह पर गांव के एक बच्चे को मोटर ऑन करने की जिम्मेदारी दे रखा है. बदले में उसे सौ-दो सौ रुपया थमा देता है. इस बात को बच्चे ने भी स्वीकार किया है.

ईटीवी भारत ने ऑपरेटर शिव कुमार से टेलीफोन पर बात की, तो उसने कहा कि ₹4000 के मानदेय में आज के समय में क्या होता है. वही, जल जीवन मिशन ग्रामीण के अधिशासी अभियंता अखिलानंद ने कहा कि मोटर खराब होने की समस्या का निदान होता रहता है. पाइपलाइन की लीकेज को भी ठीक कराई जाती है. अगर किसी वजह से महीने के 30 दिन घर तक पानी नहीं पहुंचता तो किसी अन्य माध्य्म से घरों तक पानी पहुंचाया जाता है.

उन्होंने बताया की पिपराइच क्षेत्र में फोरलेन बनने के कारण भी कई बड़ी पाइपलाइन टूट गई है, जिससे सप्लाई बाधित है. जंगल धूषण के ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद कहते हैं की समस्या के निदान का प्रयास उनके स्तर से होता है, लेकिन अधिकारियों के स्तर से लापरवाही चरम पर है. वह ग्राम पंचायत में जगह-जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किए हैं.

ग्रामीण सुरेंद्र चौहान ने कहा कि टंकी की सफाई नहीं होती. अगर पानी की टंकी से सप्लाई कभी दी जाती है तो, पानी आसपास के घरों तक ही पहुंच पाता है. वजह यह है की पाइपलाइन जगह-जगह फटी हुई है. इधर 15 दिनों से मोटर खराब होने से पानी की सप्लाई नही हो पी रही है. स्थानीय महिला माला ने कहा कि उन्हें बड़ी दिक्कत होती है जब पानी की सप्लाई नहीं आती. जो लोग जिम्मेदार हैं उनको इसे देखना चाहि,ए लेकिन कोई नही देखता हम लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं.

GORAKHPUR
JAL JEEVAN MISSION GORAKHPUR
JAL JEEVAN MISSION UP
JAL JEEVAN MISSION

