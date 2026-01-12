ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन ने बढ़ाई ग्रामीणों की समस्याएं, जवाब देने से बच रहे अधिकारी, रहवासियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बिना मरम्मत किए भागा ठेकेदार ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार को काम समेटे कई हफ्ते बीत चुके हैं,लेकिन पाइप लाइन बिछाते समय जो सड़क तोड़ी गई है उसे नहीं बनाया गया है. ग्रामीणों के घर के आगे कई जगह गड्ढे बन चुके हैं,जिससे ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. गांव में घनी आबादी वाले हिस्से में पाइप बिछाने का काम हुआ है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के केल्हारी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पसौरी में जल जीवन मिशन के लिए बिछी पाइपलाइन ग्रामीणों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है. जिस ठेकेदार ने पाइप बिछाने का काम किया, उसने बिना मरम्मत के ही सामान समेट लिया.गांव के लोगों ने बताया कि जब पाइपलाइन बिछाने का काम शुरु हुआ था तो ठेकेदार ने उन्हें भरोसा दिया था कि मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा. ठेकेदार के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने काम की अनुमति दी थी,लेकिन जैसे ही पाइपलाइन डाली गई वैसे ठेकेदार ने अपना सारा सामान समेटा और गांव छोड़ दिया.

जल जीवन मिशन के लिए खोदी सड़क लेकिन बनाई नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल जीवन मिशन ने बढ़ाई ग्रामीणों की समस्या

इसी तरह ग्रामीण मोनू प्रसाद का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना गांव में सुविधा बढ़ाने के लिए थी, लेकिन उल्टा परेशानी बढ़ा दी गई. अगर जल्द ही मरम्मत नहीं हुई तो हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा

ग्रामीणों के घर से सामने खुदी हुई सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेकेदार मरम्मत का काम पूरा किए बिना ही भाग गया.हमने इस बात की शिकायत भी की थी,लेकिन कोई भी जिम्मेदारन नहीं आया - मोनू प्रसाद, ग्रामीण



ग्रामीण अविनाश सिंह ने इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन तक आवाज उठाई है. लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. सरकारी काम के कारण गांव की सड़क बदहाल हुई है.

गांव के कई लोगों ने संयुक्त रूप से एमसीबी जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत दी है. शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ठेकेदार ने सरकारी नियमानुसार कार्य नहीं किया और गांव की सड़कों को खराब स्थिति में छोड़ दिया.लेकिन कलेक्टर के पास से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है - अविनाश सिंह, शिकायतकर्ता

जवाब देने से बच रहे जिम्मेदार अधिकारी



अविनाश सिंह के मुताबिक हमने पूरी जानकारी और फोटो के साथ शिकायत दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. लगता है कि अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत है, तभी इतनी बड़ी लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है.इस संबंध में जब स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के अधिकारी ओंकार सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव करना तो दूर, कार्यालय में भी मिलना मुनासिब नहीं समझा. ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वे जवाब देने से बच रहे हैं.

ग्रामीणों ने आंदोलन की दी चेतावनी



ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द सड़क और फर्श की मरम्मत नहीं कराई गई, तो वे सामूहिक रूप से गांव में प्रदर्शन करेंगे. ग्रामीणों ने कहा कि यह सिर्फ सड़क की समस्या नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है. लोगों का कहना है कि यदि जिला प्रशासन और पीएचई विभाग तुरंत हस्तक्षेप कर मरम्मत कार्य नहीं कराते, तो मामले को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा.

जल जीवन मिशन में कमीशन का खेल! PHE विभाग के अधिकारी ने कहा- ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी कराएंगे जांच



बिजली बिल बना जल जीवन मिशन में अड़ंगा, पंचायत की गलती से ग्रामीण हो रहे परेशान

प्यासा है सारूडीह: 1 करोड़ से जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत, 1 साल बाद भी नहीं पहुंचा पानी