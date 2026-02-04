ETV Bharat / state

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जल जीवन मिशन योजना फेल; न पाइप लाइन बिछी, न घर पहुंचा पानी

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह ने कहा कि इस योजना में कई जगहों पर पैसे की कमी के कारण कार्यदायी संस्था ने काम रोका है.

Photo Credit: ETV Bharat
94.9% ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का दावा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 4:40 PM IST

वाराणसी (गोपाल मिश्रा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास आसमान पर है. एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं और कई पूरी होने वाली हैं. पीएम मोदी ने बनारस से परियोजनाओं की जो सौगात दी. 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने सुदूर गांव में रहने वाले लोगों को शुद्ध जल उनके घरों में नल के जरिए पहुंचने का जो संकल्प लेकर जल शक्ति मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की.

ग्राउंड रिपोर्ट में सच आया सामने: बनारस में इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में 2019 में शुरू हुई इस परियोजना की हकीकत भले ही कागजों में दुरुस्त हो लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में असलियत सामने आ गयी.

जानकारी देते ग्रामीण. (Video Credit: ETV Bharat)

हर घर तक नल पहुंचने का दावा फेल: ईटीवी भारत ने वाराणसी के अलग-अलग तीन ग्राम सभाओं में पहुंचकर जब इस योजना की हकीकत जानी तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया. अधिकारियों ने कागजों में तो हर घर तक नल पहुंचने का दावा कर लिया. ओवरहेड टैंक बन गए, घर-घर पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन इन सारे दावों की हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट में जब सामने आई कि सब कुछ क्लियर हो चुका है. आप भी जानिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नैपुराकलां, नरोत्तमपुर और शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसे सिंधोरा ग्राम सभा में इस योजना की हकीकत.

नैपुराकला गांव के 4500 लोगों को पानी का इंतजार: सबसे पहले हमने वाराणसी के टिकरी इलाके से कुछ दूरी पर बसे नैपुराकला ग्राम सभा में पहुंचकर यहां की हकीकत जानी चाहिए. यहां की आबादी लगभग 4500 के आसपास है और अलग-अलग बस्तियां में छोटे-छोटे हिस्सों में लोग रहते हैं. इन बस्तियों में एक बस्ती राजभर जाति की है, जहां बड़ी संख्या में लोग आज भी पानी के इंतजार में है सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से इस इलाके में विकास कार्यों के लिए काम शुरू हुआ.

Photo Credit: ETV Bharat
53 गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat)

40 हैंड पंप में से पांच ही काम कर रहे हैं: हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचने के लिए लगभग 9 महीने पहले पाइपलाइन दौड़ाई गई और घरों के बाहर नीले रंग की पाइप लगाकर छोड़ दिया गया, लेकिन आज भी इस पाइप में पानी आने का इंतजार है. हालत यह है कि गांव में लगे लगभग 40 हैंड पंप में से चार या पांच ही काम कर रहे हैं, बाकी सब खराब पड़े उनकी रि बोरिंग के लिए भी फंडिंग हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं. इतना ही नहीं गांव में तो हालत तब कुछ अलग दिखे जब हम इस बस्ती में पहुंचे.

पीने का पानी नहीं मिल रहा: लंबी-लंबी पाइप लोगों के घरों तक जाती दिखाई दी. हम सोचे यह पाइप सरकारी है, लेकिन पता चला लगभग 8 साल पहले लोगों ने अपने खर्चे पर डेढ़ से 2000 का चंदा इकट्ठा करके बोरिंग करवाई और इस बोरिंग के जरिए घर-घर तक लोग सुबह-शाम पानी लेते हैं, लेकिन अब यह बोरिंग भी खराब हो रही है और पानी में बालू आ रही है. जिससे यह पीने योग्य भी नहीं है. यहां थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि दूर-दूर तक सिर्फ पाइप ही पाइप थी और यही पाइप लोगों के सबसे बड़ी जरूरत पानी का सहारा है.

Photo Credit: ETV Bharat
ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन देने का दावा. (Photo Credit: ETV Bharat)

टंकी का निर्माण आधा-अधूरा: सरकारी व्यवस्था तो यहां पूरी तरह से धराशायी दिखाई दी. यहां की प्रधान रेखा यादव है, लेकिन वह तो सामने नहीं आई उनके पति ने जरूर जवाब दिया. प्रधानपति शोभनाथ यादव ने बताया कि मैंने संदर्भ में ठेकेदार से लेकर सबसे शिकायत की है, लेकिन कोई काम करने आता ही नहीं है. कई बार विभाग में भी शिकायत की गई है, लेकिन कम जहां का कहां रुका है. टंकी अभी पूरी नहीं हुई है, आधी बनी हुई है, पानी की सप्लाई जल्द शुरू होगी या भरोसा मुझे भी मिला है.

नरोत्तमपुर में नहीं दिखा सरकारी पाइप: इस योजना के हकीकत जानने के लिए हम दूसरी ग्राम सभा नरोत्तमपुर में पहुंचे. नरोत्तमपुर में तो दूर-दूर तक खोजने के बाद भी हमें कहीं सरकारी पाइप दिखाई ही नहीं दिया. जब लोगों से पूछा तो पता चला पाइप जमीन के अंदर है और जरूरत पड़ने पर लोकल जल निगम के कुछ लोग पैसा लेकर पाइप दौड़ाने का काम कर रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
251 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है (Photo Credit: ETV Bharat)

हर महीने लिये जा रहे हैं 50 रुपये: लोगों का आरोप था कि घरों तक पाइप पहुंचने के लिए 4000 रुपये मांगे जाते हैं और प्रति महीने जिनके यहां पाइप पहुंच गया है, उनसे 50 रुपये की वसूली की जाती है. इस बात पर जब हमने लोगों से प्रतिक्रिया लेकर यहां के स्थानीय प्रतिनिधि प्रधान अमित जायसवाल से बात की तो उसका कहना था बिल्कुल सही है. हमारे क्षेत्र में तो इस योजना का लाभ अभी 50% भी नहीं मिला है.

तीस प्रतिशत घरों में नहीं हुआ कनेक्शन: जहां पाइपलाइन दौड़ी है. वहां पानी नहीं मिल रहा जहां पानी की व्यवस्था होनी है. वहां पैसे की मांग स्थानीय कुछ अधिकारी कर रहे हैं. प्रधान का कहना था कि मैं खुद परेशान हूं कि मेरी कौन सुनेगा, 30 परसेंट घर में तो अभी तक पाइप भी नहीं पहुंची है. टंकी का पता नहीं कहां बनी है यह भी नहीं जानकारी कुल मिलाकर पूरी योजना ही हवा हवाई है.

Photo Credit: ETV Bharat
288 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 878 करोड़ रुपये खर्च होंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)

सिंधोरा में पाइप लाइन बनीं शो पीस: जब हमने शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिंधोरा ग्राम सभा में जाकर यहां की सच्चाई जानी तो हमारे होश उड़ गए. यहां तो हालात ऐसे थे कि पूछिए में पाइपलाइन सिर्फ लोगों के घरों के बाहर झांक रही थी. पानी का पता ही नहीं, टंकी जिससे कनेक्शन होना था वह लगभग 1975 में बनी हुई जर्जर अवस्था में खड़ी थी और उसकी सफाई भी कभी नहीं होती है. स्थानीय लोगों का आरोप था की नई टंकी बनाई जाने की कोई प्लानिंग अब तक है नहीं, कहां बनेगी यह नहीं पता.

विवादित जमीन पर हुई बोरिंग: यहां पर समरसेबल का कनेक्शन और बोरिंग हुई है, वह जमीन ही विवादित है. उस जमीन की मालकिन उर्मिला देवी का कहना है कि मुझे झूठ बोलकर मेरी खेती बारी-बारी जमीन को ले लिया गया. 12 बिस्सा जमीन के आवाज में मुझे सिर्फ 10 बिस्सा जमीन मिली है दो बिस्सा भी मिली भी नहीं, यह जमीन लेखपाल जाकर नापी जोकि करते हैं, तो पता चलता है वह जमीन मेरी है नहीं, अब तक तो हम अधर में है कि मेरी जमीन कौन सी है. इस वजह से यहां पर लगा समरसेबल अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है और पानी कब मिलेगा यह नहीं पता.

Photo Credit: ETV Bharat
34 ट्यूबवेल की ड्रिलिंग और 17 ओवरहेड टैंकों का निर्माण किया जा रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat)

योजना पूरी तरह फ्लॉप हुई: कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्लान ही फ़्लॉप है और सिंधोरा में ना ही कनेक्शन पहुंचे हैं ना ही टंकी बनी है और ना ही समरसेबल अब तक शुरू हो पाया है. यहां की क्षेत्रीय प्रधान सरिता मौर्य का कहना है कि हमारी कोई सुनेगा तब तो हम बताएंगे हमें पता है की जमीन विवादित है. समरसेबल शुरू नहीं हुआ, पाइपलाइन तो अभी तक कहीं पहुंची ही नहीं है, तो काम कैसे शुरू हो जाएगा. सब कुछ सिर्फ ऐसे ही चल रहा है अधिकारी सुनते ही नहीं है.

बनारस में चिराग तले अंधेरा: इन तीन ग्राम सभा में जाकर जब हमने इस पूरी योजना की हकीकत जानी और ग्राउंड रिपोर्ट की तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कुछ लोकल अधिकारी और कुछ स्थानीय नेता मिलकर सफाचट करने में लगे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
मिशन का लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराना. (Photo Credit: ETV Bharat)

कहीं समरसेबल लगा है तो पानी नहीं कहीं पानी है तो टंकी नहीं और कहीं कुछ भी नहीं हालात यह हैं कि लोगों के घरों के बाहर लगे पाइप में कई महीनो से पानी नहीं आ रहा है. घर तक कनेक्शन पहुंचने के एवेज में पैसों की डिमांड हो रही है और तो और पानी की टंकियां आधी अधूरी बनाकर कई महीनो से छोड़ दी गई है.

रुपयों की कमी के कारण काम रुका: इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह का कहना था कि इस योजना में कई जगहों पर पैसे की कमी के कारण कार्यदायी संस्था ने काम रोका है. हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द काम शुरू होगा. उनका कहना है 90% कार्य लगभग पूर्ण हुआ है. पाइपलाइन पहुंचने का लेकिन अब तक कई जगह पर पानी नहीं आया है और कई जगहों पर सुविधाओं की कमी है, इनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
पानी समितियों और ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई. (Photo Credit: ETV Bharat)

200 गांवों में नहीं लगा वॉटर कनेक्शन: वहीं इस परियोजना की देखरेख करने वाले जल निगम के एक्सईएन ग्रामीण आशीष कुमार सिंह का कहना है कि परियोजनाएं तो पूरी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगभग डेढ़ वर्ष से केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए पैसा ही नहीं आया. केंद्र सरकार का पैसा ना मिलने के कारण जो योजनाएं शुरू हुई थी, वह भी रुक गई लगभग 200 से ज्यादा गांव में काम रोक दिया गया और जहां पहुंचा तो वह भी काम बंद हो गया.

1000 गांवों को मिलना था योजना का लाभ: 1000 से ज्यादा गांव में इस योजनाओं का लाभ मिलना था, जिसमें से 800 के करीब गांव में कनेक्शन शुरू हुए थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण 200 के करीब गांव फिर से इसे अछूते हैं. कुछ जगहों पर पानी आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पर दिक्कतें हैं. कार्यदायी संस्था को पैसा ना मिलने के कारण उन्होंने काम रोका है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीने के अंदर में काम तेजी से शुरू हो और 100 से ज्यादा गांव मार्च तक कर कर लिए जाए.

Photo Credit: ETV Bharat
समस्याओं के समाधान के लिए ज़िला स्तर पर हेल्पलाइन की व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

काम की प्रगति बेहद सुस्त: उन्होंने खुद माना कि काम की प्रगति काफी धीमी है, कई जगहों पर दिक्कतें हैं. कुछ पुरानी योजनाओं को रिस्टोर करके नए सिरे से शुरू किया जा रहा है, जर्जर टंकियों को हटाकर नए का निर्माण होना है. पाइपलाइन बिछाने का काम अभी भी जारी है और घर-घर तक जल्दी-जल्दी पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है.

दावें और हकीकत: आंकड़ों पर गौर करें तो वाराणसी में एलएनटी इस पर काम कर रही है, जो लगभग 3 महीने से पेमेंट न मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ा रही है.

  • वाराणसी में 529 ग्राम सभाओं के 1043 गांव में इस स्कीम को पहुंचना लक्ष्य है.
  • इस योजना से 314543 घरों को लाभ पहुंचाना है.
  • दावा है कि 94% यानी लगभग 297312 घरों तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है.
  • प्रशासन खुद मान रहा है कि अब तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण हुआ है, जबकि पानी पहुंचाना, टंकियों का निर्माण होना पंप स्थापित करने का कार्य अभी भी जारी है.
  • दावा है कि 3 फरवरी तक 739 गांव में पानी की सप्लाई शुरू हुई, जबकि 502 गांव में अब भी अपनी पहुंचना बाकी है.
  • आंकड़ों के मुताबिक 527 में से 524 ट्यूबेल लगाए जा चुके हैं.
  • 527 में से 520 पंप हाउस एक्टिव है
  • लगभग 62% रोड निर्माण का काम भी पूर्ण हुआ है.
  • 1043 में से 881 गांव में पानी की सप्लाई रेगुलर हो रही थी.
  • कुछ महीनों से लगभग 200 गांव में फिर से डिस्टरबेंस हुआ है. अभी 600 गांव में पानी सप्लाई किया जा रहा है.

