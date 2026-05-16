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करोड़ों खर्च, फिर भी प्यासे लोग! रांची में हर घर नल, लेकिन जल नहीं

ऊपरदाह गांव के ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जल जीवन मिशन के तहत जो संरचनाएं बनाई गईं, वे जमीन पर टिकाऊ साबित नहीं हो सकीं. गांव के कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाने और नल लगाने का काम तो पूरा हुआ, लेकिन जलापूर्ति कभी शुरू ही नहीं हो सकी. ग्रामीणों का कहना है कि जब से नल लगाए गए हैं, तब से एक बूंद पानी भी घरों तक नहीं पहुंचा.

ग्रामीणों का कहना है कि पहले 400 फीट में पानी मिल जाता था, लेकिन अब 500 फीट से अधिक बोरिंग के बाद भी पानी नहीं निकल रहा. कुछ लोगों ने 1000 फीट तक निजी बोरिंग कराई, तब जाकर पानी मिला. गांव के कई चापाकल भी सूख चुके हैं. यही वजह है कि लोग हर बूंद पानी को संभालकर रखने को मजबूर हैं.

कहीं मोटर खराब है, कहीं स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, तो कहीं सोलर प्लेट चोरी हो जाने के कारण जलमीनार बंद हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि भूजल स्तर का लगातार नीचे जाना है. ग्रामीण बताते हैं कि पहले 350 से 400 फीट की बोरिंग में पानी निकल आता था, लेकिन अब 500 फीट से ज्यादा खुदाई के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है.

बड़ी समस्या तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि भूजल स्तर का नीचे जाना

ईटीवी भारत की टीम ने ऊपरदहा गांव के हर चौक-चौराहे, टोले-मोहल्ले और घर-घर जाकर पड़ताल की. जांच में सामने आया कि गांव में हर घर तक नल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन उन नलों में आज तक पानी नहीं आया. कई घरों में चार साल पहले लगाए गए नल अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं. गांव में जगह-जगह जलमीनार खड़े हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो खराब पड़े हैं या पूरी तरह बंद हो चुके हैं.

ईटीवी भारत की टीम जब गांव के चौक-चौराहों और टोलों तक पहुंची तो हर जगह लगभग एक जैसी तस्वीर दिखाई दी. गांव में करोड़ों रुपये खर्च कर जलमीनार लगाए गए, पाइपलाइन बिछाई गई, घर-घर नल कनेक्शन दिए गए, लेकिन अधिकांश जलमीनार आज बंद पड़े हैं. कहीं मोटर खराब है, कहीं स्टार्टर काम नहीं कर रहा, तो कहीं सोलर प्लेट खराब हो चुकी है. कई जगह जलमीनार सिर्फ ढांचा बनकर खड़े हैं.

राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड स्थित ऊपरदहा गांव की तस्वीर ये है कि यहां हर घर तक नल तो पहुंच गया, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा. गांव की गलियों में घूमिए तो लगभग हर घर के बाहर नल दिखाई देगा, लेकिन उन नलों से एक बूंद पानी नहीं टपकता. दूसरी ओर महिलाएं और बच्चे बर्तन लेकर दूर-दूर से पानी ढोते नजर आते हैं. कहीं बाल्टी, कहीं ड्रम, तो कहीं बड़े बर्तनों में लोग पानी स्टॉक कर अपने घरों में जमा कर रहे हैं.

रांची: केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है. इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जलमीनार बनाए जा रहे हैं और घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं. लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से सटे नगड़ी प्रखंड के ऊपरदहा गांव की तस्वीर इस योजना की जमीनी हकीकत को बयां करती है. यहां करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीण आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं.

गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पहले कुएं और चापाकल गांव की जरूरत पूरी कर देते थे. गर्मियों में थोड़ी परेशानी जरूर होती थी, लेकिन अब हालात कहीं ज्यादा खराब हो गए हैं. भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और पुराने जलस्रोत सूखते जा रहे हैं. कई चापाकल जवाब दे चुके हैं और जिन घरों में निजी बोरिंग कराई गई है, वहां भी 800 से 1000 फीट तक ड्रिलिंग करनी पड़ रही है.

ग्रामीणों ने शुरू की सकारात्मक पहल (ETV Bharat)

ग्रामीण बताते हैं कि गांव में लगे चार-पांच बड़े जलमीनार अब बेकार खड़े हैं क्योंकि जिन बोरिंग के जरिए उन्हें पानी मिलना था, वे पूरी तरह सूख चुके हैं. कुछ जगहों पर पानी इतना कम है कि मोटर चलाने पर भी टंकी नहीं भरती. यही वजह है कि लोग फिर से पुराने साधनों और टैंकरों पर निर्भर होने लगे हैं.

भूगर्भ शास्त्रियों का राय

मामले को लेकर भूगर्भ शास्त्री राजीव प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ऊपरदाह गांव की भौगोलिक संरचना ही जल संकट की बड़ी वजह है. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के नीचे पत्थर और पहाड़ी का लेयर काफी ऊपर है, जिससे पानी का प्राकृतिक भंडारण नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि लगातार भूजल दोहन के कारण जमीन के नीचे का जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है.

राजीव प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, पहले जहां 300 से 400 फीट में पानी मिल जाता था, अब 500 फीट के बाद भी पानी नहीं मिल रहा. इसका सबसे बड़ा कारण रिचार्ज की कमी और अनियंत्रित दोहन है. अगर वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर गंभीरता से काम नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भयावह हो सकती है.

पानी लेने जाता शख्स (ETV Bharat)

गंभीर संकट के बीच गांव में एक सकारात्मक बदलाव

हालांकि इस गंभीर संकट के बीच गांव में एक सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है. अब ग्रामीण खुद इस समस्या को समझने लगे हैं और अपने स्तर पर भूजल बचाने की पहल शुरू कर चुके हैं. गांव में बड़े पैमाने पर ‘सोख्ता गड्ढा’ यानी रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाया जा रहा है. पहले यह पहल कुछ घरों तक सीमित थी, लेकिन अब यह धीरे-धीरे अभियान का रूप ले चुकी है.

अधिकांश घरों में नल के साथ-साथ सोख्ता गड्ढा भी

आज ऊपरदहा गांव के अधिकांश घरों में नल के साथ-साथ सोख्ता गड्ढा भी दिखाई देता है. ग्रामीण मान चुके हैं कि यदि भूगर्भ के पानी को बचाया नहीं गया, तो आने वाले समय में पीने के पानी का भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. लोग अब बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए खुद श्रमदान कर रहे हैं और छोटे-छोटे रिचार्ज पिट बना रहे हैं.

सूखे और खराब पड़े नल (ETV Bharat)

सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकना पड़ता है

गांव की महिलाओं का कहना है कि पानी की सबसे ज्यादा मार उन्हें ही झेलनी पड़ती है. सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकना पड़ता है. कई बार दूर-दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ता है. गर्मी के दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है. महिलाओं ने कहा कि सरकार ने हर घर में नल तो लगा दिया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा. अब लोगों का भरोसा योजनाओं से उठता जा रहा है.

बंद पड़ा जलमिनार (ETV Bharat)

हर जगह एक जैसी तस्वीर देखने को मिली

ईटीवी भारत की टीम ने जब गांव के अलग-अलग इलाकों में गई, तो लगभग हर जगह एक जैसी तस्वीर देखने को मिली. कहीं सूखी टंकियां खड़ी थीं, कहीं पाइपलाइन टूट चुकी थी, तो कहीं नल धूल खा रहे थे. ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी कई बार निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है.

घर के बाहर बना वाटर हार्वेस्टिंग टैंक (ETV Bharat)

गांव में बड़े स्तर पर रिचार्ज पिट और सोख्ता गड्ढा निर्माण का काम शुरू

मामले को लेकर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री से भी बातचीत की गई. उन्होंने माना कि ऊपरदाहा गांव में जल संकट गंभीर है और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है. उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत गांव में बड़े स्तर पर रिचार्ज पिट और सोख्ता गड्ढा निर्माण का काम शुरू किया गया है. इसके लिए महिला समूहों को चिन्हित किया गया है और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है. उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की कोशिश सिर्फ जलापूर्ति बहाल करना नहीं, बल्कि भूजल संरक्षण को स्थायी समाधान के रूप में विकसित करना है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि गांव में पानी की समस्या को स्थायी रूप से कम किया जा सके.

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