जल जीवन मिशन के संवेदकों के सब्र का बांध टूटा, झारखंड में शुरू किया जल बंद आंदोलन

रांची में भुगतान की मांग को लेकर जल जीवन मिशन के संवेदकों ने विरोध प्रदर्शन किया.

JAL JEEVAN CONTRACTORS PROTEST
भुगतान के लिए प्रदर्शन कर रहे संवेदक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 3:16 PM IST

रांची: झारखंड में जल जीवन मिशन के संवेदकों ने जल बंद आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. दावा है कि काम करने के बावजूद पिछले 20 माह से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. मार्च 2024 से भुगतान बंद है. इसकी वजह से तमाम छोटे संवेदक दिवालिया होने की कगार पर हैं. बैंक से डिफॉल्टर हो रहे हैं. अब बकाया राशि के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है. इसी वजह से संवेदकों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया.

संघ को 30 दिनों का अल्टीमेटम

झारखंड संवेदक संघ ने घोषणा की है कि 30 दिनों के भीतर भुगतान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो सामूहिक धरना, मुख्यालय घेराव का काम शुरू किया जाएगा. दावा किया गया है कि राज्य के छोटे ठेकेदार अपना खर्चे से गांवों में जलापूर्ति को चालू रखे हुए हैं. लिहाजा, छोटे ठेकेदारों का भुगतान पहले होना चाहिए. आरोप है कि मिशन के तहत चल रहे बहु ग्राम और एकल ग्राम योजना के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा है. राज्य सरकार से भुगतान का टाइमलाइन जारी करने की मांग की गई है.

भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संवेदक (Etv Bharat)

संवेदकों को राज्यांश से मदद करेगी सरकार: पेयजल मंत्री

इस मसले पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया कि संवेदकों की चिंता से राज्य सरकार वाकिफ है और चिंतित भी है. राज्य सरकार भुगतान करना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार अपना केंद्रांश नहीं दे रही है. इसको लेकर कई बार केंद्रीय जल शक्ति से मुलाकात कर चुके हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है. अब मजबूर होकर स्टेट फंड से संवेदकों को पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं.

केंद्र सरकार कर रही दोहरा व्यवहार: मंत्री योगेंद्र प्रसाद

उन्होंने बताया कि राज्यांश मात्र 2500 करोड़ है लेकिन देनदारी 6500 करोड़ है. यह नाकाफी है. फिर भी वित्त मंत्रालय को फाइल सहमति के लिए मूव की गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई दूसरी योजनाओं के अलावा रॉयल्टी से जुड़ा केंद्रांश देने में ही केंद्र सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है. इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है.

जल जीवन मिशन का सफर

दरअसल, झारखंड में इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी. मकसद था सभी ग्रामीण घरों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में दिसंबर 2024 तक नल से जल पहुंचाना. हालांकि, झारखंड समेत कई राज्यों में काम पूरा नहीं होने पर केंद्र सरकार ने योजना का विस्तार 2028 तक के लिए कर दिया है. झारखंड में 62.54 लाख ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है. इनमें से 34.43 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है. शेष 28.11 लाख घरों में पानी पहुंचाना बाकी है.

झारखंड में कुल 29,398 गांव हैं. इनमें से 6,963 गांवों को नल के जल से जोड़ दिया गया है. दिसंबर 2028 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है. झारखंड में इससे जुड़ी 97,535 योजनाएं ली गई हैं. इनमें से 56,332 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इसके अलावा 24,781 योजनाएं ग्राम समिति को हैंडओवर की गई है.

झारखंड संवेदक संघ का प्रदर्शन
झारखंड में जल जीवन मिशन
झारखंड में जल बंद आंदोलन की घोषणा
CONTRACTORS PROTEST FOR PAYMENT
JAL JEEVAN CONTRACTORS PROTEST

