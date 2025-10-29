ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन के संवेदकों के सब्र का बांध टूटा, झारखंड में शुरू किया जल बंद आंदोलन

रांची: झारखंड में जल जीवन मिशन के संवेदकों ने जल बंद आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. दावा है कि काम करने के बावजूद पिछले 20 माह से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. मार्च 2024 से भुगतान बंद है. इसकी वजह से तमाम छोटे संवेदक दिवालिया होने की कगार पर हैं. बैंक से डिफॉल्टर हो रहे हैं. अब बकाया राशि के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है. इसी वजह से संवेदकों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया.

संघ को 30 दिनों का अल्टीमेटम

झारखंड संवेदक संघ ने घोषणा की है कि 30 दिनों के भीतर भुगतान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो सामूहिक धरना, मुख्यालय घेराव का काम शुरू किया जाएगा. दावा किया गया है कि राज्य के छोटे ठेकेदार अपना खर्चे से गांवों में जलापूर्ति को चालू रखे हुए हैं. लिहाजा, छोटे ठेकेदारों का भुगतान पहले होना चाहिए. आरोप है कि मिशन के तहत चल रहे बहु ग्राम और एकल ग्राम योजना के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा है. राज्य सरकार से भुगतान का टाइमलाइन जारी करने की मांग की गई है.

भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संवेदक (Etv Bharat)

संवेदकों को राज्यांश से मदद करेगी सरकार: पेयजल मंत्री

इस मसले पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया कि संवेदकों की चिंता से राज्य सरकार वाकिफ है और चिंतित भी है. राज्य सरकार भुगतान करना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार अपना केंद्रांश नहीं दे रही है. इसको लेकर कई बार केंद्रीय जल शक्ति से मुलाकात कर चुके हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है. अब मजबूर होकर स्टेट फंड से संवेदकों को पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं.

केंद्र सरकार कर रही दोहरा व्यवहार: मंत्री योगेंद्र प्रसाद