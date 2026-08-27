जल जीवन मिशन 2.0 : गांवों की आवाज से मजबूत होगा ग्रामीण पेयजल तंत्र, हर माह होगा राजस्थान पेयजल संवाद
पेयजल संवाद के दौरान प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया.
Published : August 27, 2026 at 8:05 PM IST
जयपुर: ग्रामीण पेयजल तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने गांवों की आवाज सुनने की पहल की है. इसी दिशा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जल भवन में 'राजस्थान पेयजल संवाद' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया. इसमें जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण पेयजल की सफलता केवल पाइपलाइन और नल कनेक्शन से नहीं होगी. नियमित संचालन, रखरखाव, जल गुणवत्ता की निगरानी और ग्रामीणों की भागीदारी ही 'हर घर जल' के लक्ष्य को स्थायी बनाएगी. विभाग ने तय किया है कि राजस्थान पेयजल संवाद हर माह होगा, ताकि अलग-अलग गांवों से फीडबैक लेकर स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके.
कार्यक्रम में अलवर की फिरोजपुर, जोधपुर की मोगड़ा, बीकानेर की फुलासर और कोटा की दीगोद पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया गया. सरपंचों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों, आशा सहयोगिनियों, हैंडपंप मिस्त्रियों, पंप ऑपरेटरों और एफटीके प्रशिक्षित लोगों ने अनुभव साझा किए. ग्रामीणों ने बताया कि घर-घर नल से जल मिलने से महिलाओं को दूर से पानी लाने की कठिनाई से राहत मिली है और नियमित गुणवत्ता परीक्षण से भरोसा बढ़ा है.
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भूजल गिरावट चिंता का विषय: प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा ने कहा कि राष्ट्रीय पेयजल संवाद की तर्ज पर शुरू किया गया यह मंच विभाग और समुदाय के बीच सीधा संवाद है. जल प्रबंधन में समय पर ठोस कदम जरूरी हैं, भूजल में गिरावट चिंता का विषय है. उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी है. सरकार हर परिवार को सुरक्षित, पर्याप्त और दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है. बेहतर संचालन-रखरखाव के लिए नीति लाई गई है. जल जीवन मिशन की संरचनाओं की मरम्मत विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत होगी, इसके लिए पंचायतों को वार्षिक एक्शन प्लान में प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
कोटड़ी मॉडल से सीखेंगे दूसरे गांव: मिशन निदेशक राजन विशाल ने प्रतापगढ़ की कोटड़ी पंचायत की जल वितरण व्यवस्था को सामुदायिक भागीदारी की मिसाल बताया. चार साल से सामूहिक सहयोग और समिति की सक्रियता से हर घर में नियमित आपूर्ति हो रही है. ऐसे मॉडलों को दूसरे गांवों में अपनाने की जरूरत है. उन्होंने उपयोग शुल्क के नियमित संग्रह पर जोर दिया, जिससे स्वामित्व की भावना विकसित होती है.संवाद में निरंतर जलापूर्ति, वितरण, हर घर जल प्रमाणन, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई, समितियों की सक्रियता, गुणवत्ता परीक्षण और शिकायत निवारण पर चर्चा हुई.