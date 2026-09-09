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पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी निकालेगी 'जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा', वडनगर से काशी तक BJYM को कमान

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी निकालेगी 'जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )