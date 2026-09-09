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पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी निकालेगी 'जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा', वडनगर से काशी तक BJYM को कमान

17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 रूट्स पर भाजयुमो निकालेगी 20 दिवसीय यात्रा, हाटकेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का होगा जलाभिषेक

Jal Jan aur Seva Sankalp Yatra
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी निकालेगी 'जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में 20 दिनों की 'जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा' निकाली जाएगी. भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ संकुल के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद वीडी शर्मा ने बताया कि यह यात्रा पीएम मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से शुरू होकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी (काशी) तक जाएगी. यह आयोजन 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा, जो सरकार के मुखिया के रूप में उनके संवैधानिक दायित्वों के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

20 अलग-अलग रास्तों से निकलेगी यात्रा

सांसद वीडी शर्मा ने रायपुर के बीजेपी कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाली जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा की पूरी जानकारी दी. बताया कि इसकी कमान मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता संभालेंगे. यह यात्रा कुल 20 अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरेगी. इसके तहत 10 ग्रुप गुजरात के वडनगर से काशी की तरफ जाएंगे, और बाकी 10 ग्रुप काशी से वडनगर की तरफ रवाना होंगे. हर रास्ते पर 25 युवा पैदल चलेंगे और उनके साथ 50 युवा बाइक पर पवित्र नदियों का जल कलश लेकर साथ-साथ चलेंगे.

महादेव और काशी विश्वनाथ का होगा जलाभिषेक

यात्रा शुरू होने पर पवित्र नदियों के जल से वडनगर के प्रसिद्ध हाटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा. इसी तरह, काशी पहुंचने पर बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर भी नदियों के पवित्र जल से अभिषेक किया जाएगा. इस पूरी यात्रा का मकसद जल संरक्षण, जनता से जुड़ाव और सेवा के संकल्प को देश भर में फैलाना है.

यह मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि समाज सेवा और जनभागीदारी का एक महाअभियान है. 20 दिनों की इस अवधि में प्रतिदिन कई गतिविधियां संचालित की जाएंगीं.- वीडी शर्मा, सांसद

पौधारोपण समेत कई आयोजन होंगे

अभियान के तहत यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर सघन पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे. समाज के विभिन्न वर्गों, विशिष्ट प्रतिभाओं खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जनसेवक के ऐतिहासिक 25 मील के पत्थरों (कार्यों) को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाएंगे.

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