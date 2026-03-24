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हापुड़ में 'जल अर्पण' कार्यक्रम; डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल ने जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को देखा, प्रयासों की सराहना की

ग्राम पंचायत अहमदपुर में मंगलवार को जल महोत्सव के तहत जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

हापुड़ में 'जल अर्पण' कार्यक्रम
हापुड़ में 'जल अर्पण' कार्यक्रम (Photo credit: सूचना विभाग)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:36 PM IST

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हापुड़ : ग्राम पंचायत अहमदपुर में मंगलवार को जल महोत्सव के तहत जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पूरे गांव में उत्साह का माहौल रहा.

सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यक्रम में डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल की इसाबेल विंटेन, डॉ फिलिप ग्राइंडर पेडरसन, डॉ जिनिशा दीवानी और मैड्स नॉरगार्ड होजर शामिल हुए. इनके साथ भारत सरकार के अनु सचिव अरुण कुमार और सैय्यद अली भी मौजूद रहे. सभी ने गांव में चल रही पेयजल योजनाओं (Jal Jeevan Mission) का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा.

हापुड़ में 'जल अर्पण' कार्यक्रम
हापुड़ में 'जल अर्पण' कार्यक्रम (Photo credit: सूचना विभाग)


ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई. इसके बाद स्कूल के बच्चों के साथ जल पद यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे गांव में जल बचाने का संदेश दिया गया. जल बंधन, जल वंदना, जल संकल्प और जल श्रृंगार जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया.

जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन
जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन (Photo credit: सूचना विभाग)

कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया. इसके जरिए जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया. जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम अहमदपुर में 2263 की आबादी के बीच 588 घरों तक नल कनेक्शन दिए गए हैं. 125 किली क्षमता का ओवरहेड टैंक 12 मीटर ऊंचाई पर स्थापित है और 5.655 किमी लंबी पाइपलाइन के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति हो रही है.

प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूबवेल, पंप हाउस और उच्च जलाशय का निरीक्षण किया, यहां ऑटोमेशन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ सौर ऊर्जा से संचालन को सराहा गया. प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम महमूदपुर की पेयजल योजना का भी निरीक्षण किया. यहां 3650 आबादी में 689 घरों तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं. 200 किली क्षमता का ओवरहेड टैंक और 10.289 किमी लंबी पाइपलाइन से जल आपूर्ति हो रही है.

ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई
ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई (Photo credit: सूचना विभाग)

निरीक्षण के दौरान पांच प्रशिक्षित महिलाओं ने एफटीके किट से पानी की गुणवत्ता जांच कर दिखाई. इससे साफ हुआ कि गांव में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है. ग्रामीणों ने बताया कि अब घरों तक साफ पानी मिलने से जल जनित बीमारियां खत्म हुई हैं और महिलाओं के समय व श्रम की बचत हो रही है.


निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे. अंत में जल संरक्षण का संदेश दिया गया कि हर बूंद की बचत जरूरी है.

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