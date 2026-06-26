झांसी: लुहारी गांव में मनाया गया 'जल अर्पण दिवस समारोह', "हर घर को शुद्ध पेयजल देने का संकल्प"
जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:06 PM IST
झांसी: बंगरा विकासखंड स्थित लुहारी गांव में शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत 'जल अर्पण दिवस समारोह' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए. समारोह के दौरान ग्रामीण पेयजल योजना का बारीकी से निरीक्षण किया गया. उसके बाद ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया.
जल अर्पण दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रश्मि आर्य शामिल हुईं, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोन, निदेशक वाईके सिंह और राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिन्दर सिंह मौजूद रहे.
इस दौरान लोगों को ग्रामीण पेयजल योजना की जानकारी दी गई. साथ ही हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के मिशन के बारे में जागरूक किया गया. इस अवसर पर गांव की तीन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित किया गया. ये महिलाएं गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जिम्मेदारी निभा रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है.
जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक कमल किशोर सोन ने बताया कि सभी योजनाओं में जनता की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है. हर योजना का 15 दिन का ट्रायल गांव वालों के सामने किया जाता है. यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामवासी योजना के बारे में जागरूक हो जाएं. उससे जुड़ी हर जानकारी उनके पास उपलब्ध हो. जल अर्पण का यही उद्देश्य है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेज भी ग्राम प्रधान को सौंप दिए गए हैं.
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