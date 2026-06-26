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झांसी: लुहारी गांव में मनाया गया 'जल अर्पण दिवस समारोह', "हर घर को शुद्ध पेयजल देने का संकल्प"

झांसी : लुहारी गांव में मनाया गया 'जल अर्पण दिवस समारोह' ( Photo Credit; ETV Bharat )