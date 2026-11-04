जयपुर की 'वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमिली': माता-पिता के बाद अब 7 साल के बेटे गर्वराज ने बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
माता-पिता के बाद अब बेटे ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर 'वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमिली' के रूप में पहचान बनाई है. पढ़िए ये स्पेशल खबर.
Published : November 4, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 3:49 PM IST
जयपुर: अमूमन बच्चे अपने माता-पिता की सीख पर चलते हैं, लेकिन जयपुर का एक परिवार इस सीख को एक कदम आगे ले जाकर 'विश्व रिकॉर्ड' में बदल रहा है. यहां जुनून एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस कदर ट्रांसफर हुआ है कि माता-पिता के बाद अब महज सात साल के छोटे बेटे ने भी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया है. एक या दो नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में कई विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल करने वाला यह जाखड़ परिवार अब गुलाबी नगरी में 'वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमिली' के नाम से मशहूर हो चुका है.
7 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड: खास बात यह है कि महज सात साल के गर्वराज जाखड़ ने दो अलग-अलग श्रेणियों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं. वहीं, उनके बड़े भाई हर्षवर्धन जाखड़ भी इसी साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं. चचेरे भाई हर्षवर्धन ने भी दो दिन पहले गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराकर उपलब्धियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाया. यह परिवार अब जयपुर में 'वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमिली' के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है. खास बात यह है कि परिवार के सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के दम पर विश्व स्तर पर पहचान हासिल कर रहे हैं.
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पिता ने 2009 में रखी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड की नींव: इस परिवार में विश्व रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला साल 2009 में गर्वराज के पिता प्रवीण जाखड़ से शुरू हुआ. उन्होंने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे लंबी 2.46 मीटर यानी करीब 8.1 फीट की स्विंग नीडल (सिलाई की सुई) तैयार की थी. इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 12 दिसंबर 2015 को प्रमाण पत्र जारी किया. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है. पिता की इस उपलब्धि ने परिवार में कुछ नया और असाधारण करने की प्रेरणा दी.
मां ने 12,051 पेपर हार्ट्स की चेन बनाकर बनाया रिकॉर्ड: गर्वराज की मां डॉ. पुष्पा शेखावत भी विश्व रिकॉर्ड हासिल कर चुकी हैं. साल 2018 में पुष्प संस्थान की मेंटर के रूप में उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था. उन्होंने 12,051 पेपर हार्ट्स की सबसे लंबी चेन बनाने के अभियान में अहम भूमिका निभाई. इस अभियान के माध्यम से 'डॉटर्स आर प्रेशियस' और 'गुड टच, बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाई गई थी.
इससे पहले यह रिकॉर्ड सिंगापुर के नाम था. डॉ. पुष्पा ने जयपुर मैराथन, वरिष्ठ आईएएस IAS अधिकारी नवीन जैन और IPS अधिकारी पंकज चौधरी के सहयोग से इस रिकॉर्ड को तोड़ने में योगदान दिया था. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में उपनिदेशक के पद पर सेवाएं देते हुए भी उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए कई विश्व रिकॉर्ड बनाने के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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7 साल के गर्वराज के नाम दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: अब परिवार की अगली पीढ़ी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है. भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल, प्रताप नगर की कक्षा 2A के छात्र गर्वराज जाखड़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से दो अलग-अलग श्रेणियों में प्रमाण पत्र मिले हैं. गर्वराज ने महज पांच साल की उम्र में साल 2023 में आयोजित IIFL JITO अहिंसा रन के पीस कैंपेन में भाग लिया था. इस अभियान के जरिए अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया. इस उपलब्धि से जुड़े रिकॉर्ड के लिए उन्हें पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला.
रीडिंग और लिसनिंग प्रतियोगिता दूसरा रिकॉर्ड: इसके बाद अगस्त 2026 में सात साल की उम्र में गर्वराज ने दुनिया की सबसे बड़ी रीडिंग और लिसनिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. इस प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर उन्हें दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला. इतनी कम उम्र में दो विश्व रिकॉर्ड हासिल करना उनके हुनर और परिवार से मिली सीख को जाहिर करता है. अपनी इस उपलब्धि को लेकर गर्वराज काफी खुश हैं और इन दिनों वह स्कूल के साथ-साथ अपने घर पर दोस्तों के बीच इसकी काफी चर्चा कर रहे हैं.
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बड़े भाई हर्षवर्धन ने माइनक्राफ्ट में बनाया रिकॉर्ड: गर्वराज के परिवार की उपलब्धियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. गर्वराज के चचेरे भाई ने भी महज दो दिन पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया. इस तरह परिवार के अलग-अलग सदस्यों ने अपनी प्रतिभा और प्रयासों से विश्व स्तर पर पहचान बनाई है. उनके भाई हर्षवर्धन जाखड़ ने इसी साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. उन्होंने माइनक्राफ्ट गेम के 'बिल्ड द अर्थ' मिशन में योगदान देते हुए 1,69,530 इमारतों के निर्माण में सहयोग किया. यह दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में शामिल है. इस मुकाम के लिए हर्षवर्धन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला. इस प्रोजेक्ट के तहत माइनक्राफ्ट गेम के माध्यम से वास्तविक दुनिया की इमारतों का डिजिटल स्वरूप तैयार किया गया.
एक परिवार, कई रिकॉर्ड और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा: गर्वराज की माता डॉ. पुष्पा शेखावत शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि 7 साल के बेटे की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार काफी खुश है. डॉ. पुष्पा का कहना है कि गर्वराज के पिता प्रवीण जाखड़ की स्विंग नीडल से शुरू हुआ सफर, फिर उनकी जागरूकता मुहिम, हर्षवर्धन का माइनक्राफ्ट प्रोजेक्ट और अब गर्वराज के दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस परिवार की खास पहचान बन चुके हैं. इससे जाहिर होता है कि माता-पिता की उपलब्धियों से प्रेरित होकर बच्चे भी अलग-अलग क्षेत्रों में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं.
जयपुर का यह परिवार दिखाता है कि यदि प्रतिभा को सही दिशा, प्रोत्साहन और अवसर मिले, तो छोटी उम्र में भी वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है. अब परिवार की अगली पीढ़ी की उपलब्धियों ने इसे एक ऐसे परिवार के रूप में पहचान दिलाई है, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना महज एक उपलब्धि नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा बन गया है.
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