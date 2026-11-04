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जयपुर की 'वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमिली': माता-पिता के बाद अब 7 साल के बेटे गर्वराज ने बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक परिवार में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: अमूमन बच्चे अपने माता-पिता की सीख पर चलते हैं, लेकिन जयपुर का एक परिवार इस सीख को एक कदम आगे ले जाकर 'विश्व रिकॉर्ड' में बदल रहा है. यहां जुनून एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस कदर ट्रांसफर हुआ है कि माता-पिता के बाद अब महज सात साल के छोटे बेटे ने भी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया है. एक या दो नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में कई विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल करने वाला यह जाखड़ परिवार अब गुलाबी नगरी में 'वर्ल्ड रिकॉर्ड फैमिली' के नाम से मशहूर हो चुका है.