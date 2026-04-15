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उत्तराखंड में यहां दहकते अंगारों से गुजरते हैं पश्वा, जाख देवता की शक्ति देख सब हो जाते हैं अचंभित

दहकते अंगारों से गुजरते पश्वा ( फोटो सोर्स- Local Resident )

रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड में आज भी देव शक्ति के अलौकिक और भव्य दर्शन होते हैं. इसका जीता जागता प्रमाण केदारघाटी के जाख मेले में देखने को मिलता है. जहां नर रूप में जाख देवता दहकते लाल अंगारों पर नृत्य कर भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं. बता दें कि आस्था, आध्यात्म और रोमांच से भरे अद्भुत क्षणों के बीच जाख मेला इस साल भी भव्य रूप से संपन्न हुआ. नर पश्र्वा ने दहकते अंगारों पर नृत्य कर श्रद्धालुओं को विस्मित कर दिया. इस बार भगवान जाख ने तीन बार अग्निकुंड में प्रवेश कर भक्तों को आशीर्वाद दिया. सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत विशाल अग्निकुंड में धधकते अंगारों पर नर देवता नृत्य करते हैं. ढोल-दमाऊं, भोंपू और 'जय जाख देवता' के गगनभेदी जयकारों के बीच होने वाला यह देव नृत्य श्रद्धालुओं के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य बन जाता है. इस अद्भुत परंपरा को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. क्या है परंपरा? परंपरा के अनुसार, नर देवता को उनके मूल गांव से देवशाल स्थित विंध्यवासिनी मंदिर तक लाया जाता है. यहां मंदिर की परिक्रमा के बाद जाख की कंडी और जलते दीपक के साथ जाख मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाता है. मंदिर पहुंचने पर बांज के वृक्ष के नीचे ढोल सागर की थाप पर देवता अवतरित होते हैं.