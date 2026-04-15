उत्तराखंड में यहां दहकते अंगारों से गुजरते हैं पश्वा, जाख देवता की शक्ति देख सब हो जाते हैं अचंभित
आस्था, आध्यात्म और रोमांच से भरे अद्भुत क्षणों के बीच जाख मेला संपन्न, दहकते अंगारों पर नृत्य कर जाख देवता ने दिया भक्तों को आशीर्वाद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 15, 2026 at 8:02 PM IST
रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड में आज भी देव शक्ति के अलौकिक और भव्य दर्शन होते हैं. इसका जीता जागता प्रमाण केदारघाटी के जाख मेले में देखने को मिलता है. जहां नर रूप में जाख देवता दहकते लाल अंगारों पर नृत्य कर भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं.
बता दें कि आस्था, आध्यात्म और रोमांच से भरे अद्भुत क्षणों के बीच जाख मेला इस साल भी भव्य रूप से संपन्न हुआ. नर पश्र्वा ने दहकते अंगारों पर नृत्य कर श्रद्धालुओं को विस्मित कर दिया. इस बार भगवान जाख ने तीन बार अग्निकुंड में प्रवेश कर भक्तों को आशीर्वाद दिया.
सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत विशाल अग्निकुंड में धधकते अंगारों पर नर देवता नृत्य करते हैं. ढोल-दमाऊं, भोंपू और 'जय जाख देवता' के गगनभेदी जयकारों के बीच होने वाला यह देव नृत्य श्रद्धालुओं के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य बन जाता है. इस अद्भुत परंपरा को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं.
क्या है परंपरा? परंपरा के अनुसार, नर देवता को उनके मूल गांव से देवशाल स्थित विंध्यवासिनी मंदिर तक लाया जाता है. यहां मंदिर की परिक्रमा के बाद जाख की कंडी और जलते दीपक के साथ जाख मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाता है. मंदिर पहुंचने पर बांज के वृक्ष के नीचे ढोल सागर की थाप पर देवता अवतरित होते हैं.
इसके बाद तांबे की गागर में भरे पवित्र जल से स्नान कराकर देवता अग्निकुंड में उतरते हैं और लगातार तीन बार अंगारों पर नृत्य कर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं. यह मेला सांस्कृतिक परंपराओं एवं धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है. जिसके कारण हजारों की संख्या में भक्त जाखराजा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं.
गुप्तकाशी से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित जाख मंदिर भगवान यक्ष के रूप में पूजे जाते हैं. मेले से पहले नारायणकोटी, देवशाल और कोठड़ा गांवों के श्रद्धालु मिलकर पूजा-विधि के अनुसार मंदिर परिसर में विशाल अग्निकुंड का निर्माण करते हैं. संक्रांति की रात अग्नि प्रज्वलित कर जागरण किया जाता है, जिसमें भजन-कीर्तन और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठता है.
मानव रूप में अवतरित होकर अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं देवता: वैशाख माह की द्वितीया को सुबह अग्निकुंड से बड़ी लकड़ियां निकाल ली जाती हैं और लाल अंगारों को यथावत छोड़ दिया जाता है. इसके बाद ढोल-दमाऊं की थाप और जयकारों के बीच नर देवता मानव रूप में अवतरित होकर अग्निकुंड में प्रवेश करते हैं.
इस बार भी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया और मेले में सजी दुकानों से खरीदारी का भी आनंद लिया. यह अनूठा जाख मेला न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि लोक परंपराओं और संस्कृति की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करता है.
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