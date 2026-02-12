ETV Bharat / state

जाज्वल्य देव लोक कला एवं एग्रीटेक कृषि मेला की शुरुआत, भजन सम्राट ने बांधा समां

जांजगीर चांपा में कृषि एवं कला के क्षेत्र में जिला को विशेष पहचान दिलाने वाले जाज्वल्य देव लोक कला एवं एग्रीटेक कृषि मेला शुरु हुआ.

Jajwalya Dev Folk Art Festival
जाज्वल्य देव लोक कला महोत्सव (Etv Bharat)


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read


जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला में 11 फरवरी से जाज्वलय देव लोक कला एवं एग्रीटेक क़ृषि मेला का रंगारंग शुरुआत हुई. स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इस आयोजन को जांजगीर चांपा जिले की पहचान बताया. वहीं छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट दिलीप षडंगी ने भजन और छत्तीसगढ़ी गीतों से समां बांधकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. भजन सम्राट ने लोक संस्कृति को बचाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की.

दो दशक पहले हुई थी शुरुआत

जाज्वलय देव लोक कला एवं एग्रीटेक क़ृषि मेला का शुभारंभ के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सहित उपस्थित अतिथियों ने इस आयोजन से जिले के किसानों को कृषि क्षेत्र में लाभ दिलाने वाला आयोजन बताया, साथ ही इस मंच को कई छत्तीसगढ़ी कलाकारों की प्रारम्भिक सीढ़ी बताया.

Gathering of local artists
स्थानीय कलाकारों का लगा जमावड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जाज्वल्य देव लोक कला एवं एग्रीटेक कृषि मेला की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चांपा जिला में दो दशक पहले किसानों को कृषि के आधुनिक यंत्रों से परिचय कराने और क़ृषि उपकरणों के जीवंत प्रदर्शन करने के लिए महोत्सव की शुरुआत हुई थी. इस आयोजन में लोक कला को आगे बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किया गया. आज इस कार्यक्रम ने किसानों के बीच अनोखी पहचान बना ली है- ब्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक



कलाकारों ने बांधा समां

कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद स्थानीय कलाकारों ने मंच में अपनी कला दिखाई. रात में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायक दिलीप षडंगी ने देश भक्ति गीत से अपनी शुरुआत की.इसके बाद भजन गाकर लोगों का मनोरंजन किया.

Agritech Agricultural Fair
जाज्वल्य देव लोक कला महोत्सव की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर से ही मेरी पहचान जुड़ी है. यहां प्रस्तुति देने से आत्मिक खुशी मिलती है. राज्य सरकार लोक कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो प्रयास कर रही है,मैं उसकी प्रशंसा करता हूं.ये मंच छ्त्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए बड़ा अवसर है- दिलीप षडंगी, भजन गायक

unique identity to Janjgir Champa
जांजगीर चांपा को देता है विशिष्ट पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समापन समारोह में लोक कलाकारों का होगा परफॉर्मेंस

जाज्वल्य देव लोक कला महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला में तीन दिनों तक किसानों को कृषि सम्बंधित वैज्ञानिक विधि का जीवंत प्रदर्शन कर जानकारी दिया जाएगा. वहीं कवि सम्मलेन और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी. समापन कार्यक्रम में आरु साहू के साथ सारेगामापा के विनर इशिता विश्वकर्मा की प्रस्तुति होगी.

TAGGED:

AGRITECH AGRICULTURAL FAIR
BHAJAN SAMRAT STARTED PROGRAM
जाज्वल्य देव लोक कला
एग्रीटेक कृषि मेला
JAJVALYA DEV FOLK ART

