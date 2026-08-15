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आजादी के जश्न के बीच धरना प्रदर्शन, सुर्खियों में जजरेड़ भूस्खलन, जानिये पूरा मामला

जौनसार बावर की लाइफ लाइन कहे जाने वाली कालसी चकराता मोटर मार्ग एक दशक से भी ज्यादा समय से जजरेड़ पहाड़ी का भूस्खलन नासूर बना हुआ है. हर बरसात में अधिक बरसात होने के कारण जजरेड़ पहाड़ी से भारी मात्रा मे मलबा और बोल्डर सड़क पर आने से मार्ग अक्सर बाधित हो जाता है. जिससे समय पर मरीज और किसानों की नगदी फसले मंडी नही पंहुच पाती. जिसके कारण से मरीजों को भी समय से अस्पताल नही पंहुचाया जा सकता. ऐसे में क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है.

विकासनगर: देश आज आजादी का जश्न मना रहा है. आजादी के जश्न के बीच उत्तराखंड के विकासनगर से धरना प्रदर्शन की खबरें हैं. विकासनगर में कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड़ भूस्खलन को लेकर भारत संवैधानिक सरंक्षण मंच ने जजरेड के पास सड़क किनारे धरना दिया. साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए तहसील प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया.

लोनिवि सहिया द्वारा जजरेड़ भूस्खलन जोन पर दो जेसीबी मशीनों को तैनात किया है. मार्ग अवरुद्ध होते ही सड़क से मलबा हटाने के लिए लगाई जाती हैं. इसके बाद भी कभी कभी भारी बारिश और पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते मार्ग सुचारू करने मे जेसीबी चालकों को भी जान जोखिम मे डालकर कार्य करना पड़ता है.

इसी समस्या को लेकर भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के दौलत कुवंर के नेतृत्व में कालसी चकराता मोटर मार्ग जजरेड के समीप सड़क किनारे धरना दिया. दौलत कुंवर ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा आजादी से लेकर आज तक जौनसार बावर की लाइफ लाइन कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड हर बरसात में सरकारी खजाने को नुकसान एवं क्षेत्र की जनता को परेशानियों को देखकर पिछले 15 दिन पहले से 15 अगस्त को जजरेड के समीप शांतिपूर्ण धरना प्रस्तावित किया गया. हमें 14 आगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आपने स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया. उन्होंने इस मार्ग को एनएच घोषित किए जाने का शासनादेश की 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की मांग की. उन्होंने कहा यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग जौनसारी ढोल ,दमाऊ, रणसिंगे के साथ 20 दिन के बाद जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय के बाहर अनिश्चित कालीन धरने बैठ जाएंगे.

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