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International Museum Day : सनातन के संग्रहालय बने छोटी काशी के मंदिर , विरासत संरक्षण का वैश्विक संदेश

‘लिविंग हेरिटेज’ की अवधारणा: जाजम फाउंडेशन के संस्थापक विनोद जोशी का मानना है कि आज के दौर में विरासत केवल संग्रहालयों में रखी वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों के मंदिर, स्मारक और पारंपरिक स्थल भी ‘लिविंग हेरिटेज’ का हिस्सा हैं. यही वजह है कि अब विरासत संरक्षण को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जिसमें धार्मिक स्थल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मंदिर की विरासत किसी टेक्सबुक में दर्ज नहीं है, लिहाजा आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से रूबरू करवाने के लिए इन मंदिरों के इतिहास, इनकी कलाकृतियां, स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व को जाहिर करने का समय आ गया है. वही फ्रेंड्स ऑफ राजस्थान टूरिज्म ग्रुप के फाउंडर संजय कौशिक का कहना है कि जयपुर जगप्रसिद्ध का संग्रहालय है. जहां मंदिरों में विरासत और इतिहास सहेज कर रखा गया है. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर कार्यक्रम आते समय मंदिरों की दीवारों पर दर्ज उसे इतिहास से भी वाकिफ होना जरूरी है, जो फिलहाल मौलिक पहचान को तलाश रहा है.

जयपुर: हर साल 18 मई को मनाया जाने वाला 'इंटरनेशनल म्यूजियम डे' दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसके महत्व को समझाने के मकसद से आयोजित किया जाता है. इस दिन का मकसद केवल संग्रहालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को महत्व देना भी है, जो समाज की पहचान और इतिहास को संजोए हुए हैं. इंटरनेशनल म्यूजियम डे की शुरुआत साल 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम (ICOM) ने की थी. इसका मकसद समाज में संग्रहालयों की भूमिका को मजबूत करना और लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक करना था. हर साल इस दिन को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जिसमें बदलते समय के साथ संग्रहालयों की भूमिका, डिजिटल युग में विरासत संरक्षण और सामाजिक जुड़ाव जैसे विषय शामिल होते हैं. इसी थीम को लेकर जाजम फाउंडेशन ने राजधानी जयपुर में 'टेंपल वॉक' का आगाज किया. जिसके जरिए ऐतिहासिक मंदिरों की विरासत और इसके सांस्कृतिक संग्रह से लोगों को रूबरू करवाया.

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जयपुर के मंदिर...इतिहास के जीवंत संग्रहालय: विनोद जोशी का कहना है कि राजधानी जयपुर एक लिविंग म्यूजियम है, जो हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर आपको जीवंत एहसास करवाता है. राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने किलों और महलों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहां के ऐतिहासिक मंदिर भी शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं. पुराने शहर क्षेत्र में स्थित ब्रिज निधि मंदिर, गिरिराज मंदिर, रामचंद्र मंदिर और कल्कि मंदिर जैसे स्थल न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि ये स्थापत्य कला, धार्मिक परंपरा और ऐतिहासिक घटनाओं के जीवंत दस्तावेज भी हैं. इन मंदिरों में मौजूद मूर्तिकला, चित्रकला और निर्माण शैली उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाती है. संजय कौशिक ने कहा कि ऐतिहासिक इमारत के साथ-साथ आने वाले सैलानियों को मंदिरों के दर्शन के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, जिसके कारण सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ धार्मिक विरासत को भी आगे लेकर जा सके.

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टेम्पल वॉक...विरासत को समझने का नया माध्यम: इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर जयपुर में आयोजित ‘टेम्पल वॉक’ जैसे कार्यक्रम इस सोच को आगे बढ़ाते हैं कि विरासत केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि समझने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी है.इस तरह के आयोजनों के जरिए लोगों को यह बताया जा रहा है कि मंदिरों की चारदीवारी में भी इतिहास का खजाना छिपा हुआ है, जिसे अब तक उतनी पहचान नहीं मिल पाई है जितनी किलों और महलों को मिली है. पर्यटन कारोबारी के रूप में संजय कौशिक ने कहा कि सरकार को गढ़ और किलों के तरह ऐतिहासिक मंदिरों का भी पर्यटन स्थलों के रूप में प्रचार करना चाहिए. इसके लिए हिस्टॉरिकल टेंपल वॉक एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

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विरासत संरक्षण क्यों है जरूरी ? विशेषज्ञों के अनुसार तेजी से बदलते शहरीकरण और आधुनिकता के दौर में कई ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में इंटरनेशनल म्यूजियम डे जैसे अवसर लोगों को यह याद दिलाते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है. धार्मिक स्थलों के संरक्षण से न केवल इतिहास सुरक्षित रहता है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है. जयपुर के ऐतिहासिक गोवर्धन नाथ जी मंदिर के सेवक पंडित कृष्ण दास अधिकारी ने कहा कि 1779 में सवाई प्रताप सिंह की ओर से बनवाए गए इस मंदिर में पुष्टिमार्गीय संप्रदाय की ऐतिहासिक यात्रा दर्ज है. वल्लभ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार यहां गोवर्धन नाथ जी के साथ यमुना महारानी की प्रतिमा स्थापित की गई है.

विरासत से जुड़ने का अवसर: इंटरनेशनल म्यूजियम डे केवल संग्रहालयों तक सीमित एक दिन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और पहचान को समझने का अवसर है. टूर गाइड अमन चौधरी ने कहा कि इस तरह की टेंपल वॉक के आयोजन आगे भी होते रहने चाहिए. इस टेंपल वॉक का हिस्सा बनकर उनको जयपुर के इतिहास के नए पहलू जानने को मिले. खासतौर पर मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला और इन से जुड़ी परंपराएं सामने आई. जयपुर के ऐतिहासिक मंदिर इस बात का प्रमाण हैं कि विरासत हर उस स्थान में जीवित है, जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति का संगम होता है. जरूरत है तो बस उसे पहचानने और संजोने की.