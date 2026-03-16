Gas Cylinder सप्लाई के मामले में विश्व में सबसे अच्छी स्थिति भारत की : जयवीर सिंह
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रविवार को बीजेपी नेता अवधेश पाठक की मां के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 11:39 AM IST
फिरोजाबाद: यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रविवार को फिरोजाबाद पहुंचे. जहां उन्होंने बीजेपी नेता अवधेश पाठक की मां के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव जनता के हितों की बात करने की बजाय ट्विटर हैंडल से नया शिगूफा फैलाते रहते है.
अखिलेश यादव के अफवाह वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के हित में राजनीति करनी चाहिए न कि ट्वीटर हैंडल पर ऊल जलूस बातें कर नया शिगूफा फैलाना चाहिए. विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैये हमेशा गलत रहा है. चाहे वह सुरक्षा का मुद्दा ही क्यों न हो.
ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर उत्पन्न गैस की समस्या को लेकर पर्यटन मंत्री ने कहा कि विश्व मे सबसे अच्छी स्थिति भारत की है. देश में गैस की कोई कमी नहीं है, जो प्रतिबंधित रास्ता है उससे भी हमारे जहाज गुजर रहे है. गैस के जहाज लगातार भारत में आ रहे है. सरकार गैस के मुद्दे पर गंभीर है. नागरिकों को कोई कोई तकलीफ नहीं होने दी जायेगी.
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