विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैस्मिन पहुंची भिवानी, शहर में जश्न का माहौल
हरियाणा की एकमात्र महिला बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया आर्मी में अपनी सेवाएं दे रही हैं. एक बार फिर जैस्मिन ने परचम लहराया है.
Published : November 23, 2025 at 11:00 PM IST
भिवानीः देश की राजधानी दिल्ली के पास स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया ने परचम लहराया है. जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर एक बार फिर से देश, राज्य और भिवानी जिला का नाम रोशन किया है. जैस्मीन लंबोरिया के भिवानी पहुंचने के बाद उनकी इस जीत को लेकर भिवानी में उनके परिजनों ने खुशी जताई. उनका इसी वर्ष का ये लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है. उसने एक ही वर्ष में तीन बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
इसी वर्ष का तीसरा मेडल: जैस्मिन लंबोरिया ने बताया कि " वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत्त है. इससे पहले उसने इंग्लैंड के लिवरपूल और कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी देश के लिए मेडल लिए थे. यह उनका इसी वर्ष का तीसरा मेडल है. ये उनकी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण का नतीजा है." उन्होंने बताया कि "इससे पूर्व जो भी मेडल लिए हैं, वो ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को हराकर जीते हैं."
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदः जैस्मिन ने बताया कि "आने वाले समय में उनका टारगेट 2026 में होने वाली एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों पर रहेगा. वर्ष 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लक्ष्य को लेकर वे कड़ी मेहनत से जुटी हुई हैं, जिसमें उसके परिवार का पूरा सहयोग है." वहीं जैस्मिन के कोच संदीप और प्रविंद्र ने कहा कि "जैस्मिन ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है." उन्होंने कहा कि "अब जैस्मिन एशियन और कॉमनवेल्थ की तैयारी में जुट जाएंगी. आगे देश के लिए गोल्ड दिलाना ही एकमात्र लक्ष्य रहेगा." वहीं जैस्मिन के मामा ने कहा कि "आज उनके परिवार को ही नहीं, पूरे देश को जैस्मिन पर गर्व है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जैस्मिन ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाएंगी."