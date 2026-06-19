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नीट पेपर लीक मामला, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का मोदी सरकार पर निशाना, कोरबा में भी आंदोलन की कही बात

टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो छात्रों को बड़े सपने देखने का हक दे. बिना जिंदगी गिरवी रखे उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना, भर्ती में देरी या निरस्तीकरण जैसी गंभीर समस्याएं दोबारा न हो.

कोरबा : नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता है. 21 जून को दोबारा नीट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है. इसके पहले राजस्थान के कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 जून को छात्रों एवं अभिभावकों से करीब 45 मिनट तक विस्तृत वार्ता की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्रों की गूंज सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक क्रांति है. इन सभी बातों की जानकारी कोरबा में पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में दी है.

युवाओं का टूट रहा है मनोबल

बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में पूरी तरह विफल रही है. लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का सरकारी व्यवस्थाओं से भरोसा उठ रहा है. कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों का मनोबल टूट रहा है. कार्रवाई न होने से परीक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद हैं. देश का युवा लगातार होते पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनावश्यक और लंबी देरी, रिक्त पदों पर समय से भर्ती न होना, देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, पूरी शिक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्था से जूझ रहा है.

कोचिंग का बढ़ता अतिरिक्त बोझ

कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार के सामने कुछ मांगें रखी हैं. अग्रवाल ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए. दोषियों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो. परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए. युवाओं के हित में एक मजबूत 'एंटी-पेपर लीक कानून' प्रभावी रूप से लागू हो. सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. यह मुद्दा केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का है.

नीट पेपर लीक मामले में जिन कोचिंग संस्थान वालों की भूमिका संदिग्ध है. उन पर भी हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए. अक्सर छोटे स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और पर्दे के पीछे से खेल खेलने वाले बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है. उनको भी सामने लाकर एक्सपोज करने की जरूरत है- जयसिंह अग्रवाल, कांग्रेस नेता

कोरबा में भी करेंगे आंदोलन : पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल यह प्रेस वार्ता कांग्रेस हाई कमान के आह्वान पर की गई है. जैसा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. कोरबा में भी हम प्रभावित छात्रों, अभिभावकों, परिवारों के साथ मिलकर हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे.