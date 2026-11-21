भजनलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह शेखावत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का हमला, बोले-बड़े होटलों और बंद कमरों में बैठकर नहीं होती राजनीति
चुनाव परिणामों पर शाले मोहम्मद ने कहा- जनता ने अपने मताधिकार से सरकार को आईना दिखा दिया है.
Published : November 21, 2026 at 2:43 PM IST
जैसलमेर: जिले की सभी 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया. समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाले मोहम्मद के ढिब्बा पाड़ा स्थित आवास पहुंचे. यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के साथ शाले मोहम्मद का स्वागत किया गया. पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा. उन्होंने चुनाव परिणामों को भाजपा सरकार के तीन साल के कथित कुशासन के खिलाफ जनता का बड़ा जनादेश बताया. उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मताधिकार से सरकार को आईना दिखा दिया है.
जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया: पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने परिसीमन और चुनावी रणनीति को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फाइव स्टार होटलों में बैठकर राजनीति करने वालों को जमीनी हकीकत और जनता के मन की स्थिति का अंदाजा नहीं है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति केवल बड़े होटलों और बंद कमरों में बैठकर नहीं होती, बल्कि जनता के बीच जाकर उनके सुख-दुख को समझना पड़ता है. जनता के मन में क्या चल रहा है, यह चुनाव परिणामों ने बता दिया है. परिसीमन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों और जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर मनमर्जी से सीटों का गठन किया गया. जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनावी गणित बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने मतदान के जरिए सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर दिए.
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मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ हवाई सर्वेक्षण और तनोट दर्शन तक सीमित: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जैसलमेर दौरे पर भी शाले मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा हवाई सर्वेक्षण और तनोट माता मंदिर के दर्शन तक ही सीमित रह गया. जब जिले में अकाल जैसे हालात हैं, पशुओं के लिए चारे की कमी है, ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट है और लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए. यदि मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान ही पशुओं के लिए चारे, चारा शिविरों, चारा डिपो और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शुरू करवाते, तो उनका दौरा वास्तव में सार्थक साबित होता. केवल हवाई सर्वेक्षण और मंदिर दर्शन से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन अधिकारी उन्हें धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं.
2028 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा: शाले मोहम्मद ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से आमजन परेशान है. भाजपा को जनता ने बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी, लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक चारे के लिए परेशान हैं, पेयजल संकट बना हुआ है और रोजगार के अवसरों की कमी है. जनता की यही नाराजगी चुनाव परिणामों में दिखाई दी है. उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को मिल रहे जनसमर्थन को वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों का संकेत बताते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और जनता की सेवा करेगी.
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ओरण संरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा: पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा माने जाने वाले ओरण संरक्षण के मुद्दे पर भी पूर्व मंत्री ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जैसलमेर में पशुपालन और ग्रामीण जीवन को बचाने के लिए ओरण भूमि का संरक्षण बेहद जरूरी है. बड़ी कंपनियों के आने और जमीनों का स्वरूप बदलने के बीच परंपरागत गोचर और ओरण भूमि को सुरक्षित रखना समय की मांग है. उन्होंने प्रत्येक गांव और पंचायत में ओरण भूमि सुरक्षित रखने की मांग दोहराई. तनोट से जयपुर तक हुए पैदल आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आजीविका और परंपरागत संसाधनों को बचाना जरूरी है.
छत्तीस कौम की एकजुटता को बताया जीत का आधार: कांग्रेस की इस बड़ी जीत का श्रेय शाले मोहम्मद ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, स्थानीय पदाधिकारियों, सोशल मीडिया टीम और कार्यकर्ताओं को दिया. उन्होंने कहा कि छत्तीस कौम की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने कांग्रेस को यह ऐतिहासिक जनादेश दिलाया है. कांग्रेस जिले की सभी 10 पंचायत समितियों में प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख का पद भी हासिल करेगी.
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