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भजनलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह शेखावत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का हमला, बोले-बड़े होटलों और बंद कमरों में बैठकर नहीं होती राजनीति

मीडिया से बातचीत करते पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले की सभी 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया. समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाले मोहम्मद के ढिब्बा पाड़ा स्थित आवास पहुंचे. यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के साथ शाले मोहम्मद का स्वागत किया गया. पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल सरकार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा. उन्होंने चुनाव परिणामों को भाजपा सरकार के तीन साल के कथित कुशासन के खिलाफ जनता का बड़ा जनादेश बताया. उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मताधिकार से सरकार को आईना दिखा दिया है.

जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया: पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने परिसीमन और चुनावी रणनीति को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फाइव स्टार होटलों में बैठकर राजनीति करने वालों को जमीनी हकीकत और जनता के मन की स्थिति का अंदाजा नहीं है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति केवल बड़े होटलों और बंद कमरों में बैठकर नहीं होती, बल्कि जनता के बीच जाकर उनके सुख-दुख को समझना पड़ता है. जनता के मन में क्या चल रहा है, यह चुनाव परिणामों ने बता दिया है. परिसीमन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों और जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर मनमर्जी से सीटों का गठन किया गया. जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनावी गणित बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने मतदान के जरिए सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर दिए.