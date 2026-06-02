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Rajasthan weather: कई जिलों में अंधड़ के बाद मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत

जैसलमेर में आए तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं 132 KV ग्रिड फेल होने से बिजली गुल रही.

जैसलमेर में बारिश
बारिश से बदला मौसम (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : June 2, 2026 at 9:58 AM IST

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जैसलमेर/धौलपुर/बाड़मेर: सोमवार रात जैसलमेर जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली. दिनभर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को पहले तेज अंधड़ चला, जिसने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को धूल के गुबार से ढक दिया. इसके बाद आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही देर में मूसलाधार तथा तूफानी बारिश का दौर शुरू हो गया. तेज बारिश ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों को तरबतर कर दिया और लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली. वहीं धौलपुर और बाड़मेर भी देर रात हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया.

तेज अंधड़ के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए तथा टीनशेड और होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचा. शहर की सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. अंधड़ थमने के तुरंत बाद शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया. बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सड़कों पर पानी बहने लगा और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.

राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश से बदला मौसम (वीडियो ईटीवी भारत)

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शहर के अलावा रामगढ़, मोहनगढ़, सम, पोकरण तथा आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज बारिश दर्ज की गई. रेगिस्तानी क्षेत्र में हुई इस बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया. लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते दिखाई दिए. अंधड़ और बारिश का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा. तेज हवाओं के कारण 132 केवी जैसलमेर ग्रिड फेल हो गया, जिससे शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. कई जगह बिजली के तार टूटने की सूचना मिली, जिसके बाद विद्युत विभाग की टीमें मरम्मत कार्य में जुट गईं.

मूसलाधार बारिश
मूसलाधार बारिश (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों ने राहत की सांस ली. पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से परेशान लोगों के लिए यह बारिश किसी राहत से कम नहीं रही. मौसम विभाग के अनुसार जिले में आगामी दिनों में भी मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है. कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने आमजन व किसानों को तेज हवाओं और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

धौलपुर में झमाझम बारिश : जिले में भी सोमवार देर रात से शुरू हुआ रुक-रुक कर बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी है. बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है और भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. लगातार हो रही बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई है.

नौतपा के दौरान सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में पिछले कई दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. बीते पांच दिनों में कहीं तेज गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिला तो कहीं आंधी, तूफान और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया. सोमवार दिनभर तेज धूप और उमस के बाद देर रात अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई, जो मंगलवार को भी रुक-रुक कर जारी रही. बारिश के चलते जिले के अधिकतम तापमान में करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है.

धौलपुर में भी झामझम बारिश
धौलपुर में भी झामझम बारिश (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट : मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम के अस्थिर बने रहने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार जिले में मेघगर्जन, तेज हवाओं, आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्री-मानसून बारिश से किसानों में उत्साह : प्री-मानसून बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है. खरीफ फसलों की बुवाई का समय नजदीक आने के कारण किसान इस बारिश को लाभदायक मान रहे हैं. बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के साथ जुताई कार्य शुरू करने में भी सुविधा होगी. किसान विनीत कुमार शर्मा का कहना है कि यदि आगामी दिनों में भी समय पर अच्छी बारिश होती रही तो बाजरा, ज्वार, मक्का, ग्वार, मूंग, मौठ, दलहन एवं तिलहन फसलों की बुवाई बेहतर तरीके से हो सकेगी.

बाड़मेर में बदला मौसम का मिजाज :नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लू से बेहाल थारवासियों के लिए सोमवार को बड़ी राहत मिली है. बीती रात अचानक मौसम ने करवट ली ओर तेज तूफानी हवाओ और मेघ गर्जनाओं के साथ जमकर बारिश हुई. तेज तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश इतनी तेज थी कि वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और कुछ ही देर में शहर सड़के पानी पानी हो गई. बाड़मेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में करीब एक से डेढ़ घंटे तक जमकर बारिश हुई. बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. हालांकि मौसम में आई इस राहत के साथ कई इलाकों में पेड़ पौधे , विद्युत पोल गिरने ओर कच्चे मकान के छप्पर उड़ने से नुकसान भी हुआ है.

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शहर सहित गडरारोड, रामसर , चौहटन, बायतु समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में तूफानी हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और उनकी शाखाएं सड़क गिर गई. कई कच्चे मकान के छप्पर उड़ गए जबकि दुकान और घरों के बाहर लगे टीन शेड भी तेज हवाओं का सामना नहीं कर सके और दूर जाकर गिर पड़े.

इधर तेज आंधी के दौरान जिले के पाबूसारिया गांव निवासी शैतान सिंह के घर का एक कच्चा कमरा ढह गया ओर लोहे की एंगल ओर चद्दर गिरने से कमरे में सो रहे शैतान सिंह , अनिता कंवर चोटिल हो गए. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया गया। घायल शैतान सिंह ने बताया कि वह और उनकी पत्नी और बेटा कमरे में सो रहे थे. रात को आई आंधी ओर बारिश की वह से कच्चा कमरा ढह गया। जिससे उन्हें चोटे आई है.

Last Updated : June 2, 2026 at 9:58 AM IST

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