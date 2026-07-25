जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज: भीषण गर्मी और उमस के बाद झमाझम बारिश, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत
जैसलमेर में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है. मौसम सुहावना होने से शहरवासियों और किसानों के चेहरे खिल उठे.
Published : July 25, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 7:39 AM IST
जैसलमेर : सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस के बाद शुक्रवार की रात मौसम ने करवट ली. दिनभर आसमान में बादलों और तेज धूप के बीच चली आंख-मिचौली के बाद देर शाम शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. लगातार हुई बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा और लंबे समय बाद शहर का मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया.
लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जैसलमेर के प्रमुख बाजारों, मुख्य चौराहों और कॉलोनियों की सड़कों पर पानी बहने लगा. लंबे समय बाद हुए इस खुशनुमा बदलाव का आनंद लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. बच्चों और युवाओं ने बारिश में भीगकर जमकर मस्ती की, वहीं कई परिवारों ने शहर के प्रसिद्ध स्थानों और गड़ीसर सरोवर के आसपास पहुंचकर इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया. लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया.
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बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिनभर की उमस से लोगों को पूरी तरह मुक्ति मिली. बारिश से न केवल आम जनजीवन को राहत मिली है, बल्कि जिले के किसानों और पशुपालकों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ गई है. स्थानीय किसानों का मानना है कि खरीफ फसलों की बुवाई और बेहतर पैदावार के लिए यह बारिश बेहद संजीवनी साबित होगी. साथ ही रेगिस्तानी इलाके के पारंपरिक जलस्रोतों में जल आवक बढ़ने की नई उम्मीद भी जग गई है. देर रात तक रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा और लोग यही कामना करते रहे कि आने वाले दिनों में भी मानसून इसी तरह मेहरबान रहे, ताकि गर्मी से पूरी तरह राहत मिले और जिले में अच्छी वर्षा का दौर बना रहे.