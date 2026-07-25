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जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज: भीषण गर्मी और उमस के बाद झमाझम बारिश, शहरवासियों को मिली बड़ी राहत

जैसलमेर में झमाझम बारिश ( फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर )