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जैसलमेर में शेखावत का विपक्ष पर हमला, बोले- पंचायत चुनाव में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे

जैसलमेर में मीडिया से बातचीत करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भाजपा ने चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जैसलमेर दौरे पर पहुंचे. जैसलमेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक चुनाव को पूरी गंभीरता और महत्ता के साथ लड़ती है. पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें सबसे अहम रहती है.