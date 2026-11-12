जैसलमेर में शेखावत का विपक्ष पर हमला, बोले- पंचायत चुनाव में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे
शेखावत ने कहा-भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक चुनाव को पूरी गंभीरता और महत्ता के साथ लड़ती है.
Published : November 12, 2026 at 3:18 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भाजपा ने चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जैसलमेर दौरे पर पहुंचे. जैसलमेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक चुनाव को पूरी गंभीरता और महत्ता के साथ लड़ती है. पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें सबसे अहम रहती है.
भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी: शेखावत ने अपने दौरे को लेकर बताया कि विदेश प्रवास के कारण वह कुछ दिन पहले जैसलमेर नहीं आ पाए थे. अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनसे मुलाकात करने और उनका उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से यहां आए हैं. वहीं चुनावी मुकाबले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. शेखावत ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष की ओर से कोई बड़ी चुनौती नहीं है. भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी. जिस तरह पूर्व में जनता ने नगर निकाय चुनावों में भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया था, उसी तरह इस बार भी अधिकांश स्थानों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी होंगे.
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राजमथाई में जनसभा को संबोधित करेंगे शेखावत: एयरपोर्ट पर स्वागत और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर से पोकरण क्षेत्र के लिए रवाना हो गए. उनका अगला पड़ाव राजमथाई रहेगा, जहां वे पंचायतीराज चुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. ऐसे में अब सभी की नजरें राजमथाई की सभा पर टिकी हैं, जहां शेखावत चुनावी माहौल के बीच कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं और जनता के सामने पार्टी की जीत का किस तरह रोडमैप रखते हैं. एयरपोर्ट पर भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत सिंहड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सारदा, जिला मंत्री कंवराज सिंह चौहान, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे
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