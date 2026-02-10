राजस्थान बजट से जैसलमेर पर्यटन को नई उड़ान की उम्मीद, पोकरण को भी मिल सकता है बड़ा पर्यटन बूस्ट
इस बजट से जैसलमेरवासियों को आधारभूत विकास की उम्मीद है. साथ ही पोकरण को जिला बनने की आस भी है.
Published : February 10, 2026 at 1:36 PM IST
जैसलमेर: भजनलाल सरकार के बजट से स्वर्णनगरी जैसलमेर के पर्यटन क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीदें हैं. सीमावर्ती जिले की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक किलों, हवेलियों और रेत के सुनहरे धोरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल, ट्रैवल एजेंसी, ऊंट सफारी संचालक और हस्तशिल्प व्यापारियों को इस बार बजट में विशेष प्रावधानों की आस है.
खासतौर पर डेजर्ट टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, नाइट टूरिज्म और विरासत संरक्षण को लेकर अतिरिक्त बजट मिलने की संभावना जताई जा रही है. जैसलमेर के स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि यदि आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग और रेल व एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाता है, तो जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान बना सकता है. सरकार यदि नए पर्यटन सर्किट विकसित करती है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देती है, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं. जैसलमेर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष व टूरिस्ट गाइड अरुण पुरोहित ने बजट को लेकर कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार से जैसलमेर और खासकर जिले के पोकरण विधानसभा क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि पोकरण में परमाणु परीक्षण को लेकर पैनोरमा या म्यूजियम स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले पर्यटक या हमारी आने वाली पीढ़ी भी जिले के पोकरण में हुए परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी हासिल कर सके.
पढ़ें: बजट से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका और ग्राम साथिनों का शक्ति प्रदर्शन, कहा- मांग पूरी नहीं हुई तो दिल्ली कूच तय
पोकरण के जिला बनने की उम्मीद: पुरोहित ने कहा कि पोकरण के लाल किले को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए फोर्ट में भी जैसलमेर के गड़ीसर झील की तर्ज पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार बजट में इस प्रकार की घोषणा करती है और यह कार्य धरातल पर होता है, तो यहां आने वाले पर्यटक एक दिन पोकरण में भी रुकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा. उन्होंने पोकरण को जिला बनाने की मांग को दोहराते हुए कहा कि इस बजट घोषणा में अगर पोकरण को अलग जिला बनाया जाता है, तो इससे वहां पर विकास की गति रफ्तार पकड़ेगी. साथ ही जिला बनने के बाद पोकरण में भी अलग-अलग इंडस्ट्री या कम्पनियां अपना कार्य करने के लिए आएगी, जिससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा. जैसलमेर के होटल व्यवसाय से जुड़े मयंक भाटिया ने कहा कि इस बार भजनलाल सरकार के बजट से जैसलमेर के पर्यटन को काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि जैसलमेर के 60 से 70 प्रतिशत लोग पर्यटन पर निर्भर हैं. उन्होंने बॉर्डर टूरिज्म को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि जो भी पर्यटक जैसलमेर घूमने आते हैं, उन्हें सीमावर्ती तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला युद्ध स्थल जाने की ललक रहती है.
टूरिस्ट गाइड भर्ती: जैसलमेर के युवा रुघदान झीबा ने कहा कि सरकार को समय पर टूरिस्ट गाइड भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, ताकि यहां के युवा गाइड लाइसेंस लेकर अपना रोजगार चला सके. उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को टूरिस्ट गाइड भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता का दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग ही गाइडिंग कर सके.