राजस्थान बजट से जैसलमेर पर्यटन को नई उड़ान की उम्मीद, पोकरण को भी मिल सकता है बड़ा पर्यटन बूस्ट

जैसलमेर का किला. ( Etv Bharat )

जैसलमेर: भजनलाल सरकार के बजट से स्वर्णनगरी जैसलमेर के पर्यटन क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीदें हैं. सीमावर्ती जिले की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक किलों, हवेलियों और रेत के सुनहरे धोरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल, ट्रैवल एजेंसी, ऊंट सफारी संचालक और हस्तशिल्प व्यापारियों को इस बार बजट में विशेष प्रावधानों की आस है. खासतौर पर डेजर्ट टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, नाइट टूरिज्म और विरासत संरक्षण को लेकर अतिरिक्त बजट मिलने की संभावना जताई जा रही है. जैसलमेर के स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों का मानना है कि यदि आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग और रेल व एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाता है, तो जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान बना सकता है. सरकार यदि नए पर्यटन सर्किट विकसित करती है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देती है, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं. जैसलमेर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष व टूरिस्ट गाइड अरुण पुरोहित ने बजट को लेकर कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार से जैसलमेर और खासकर जिले के पोकरण विधानसभा क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि पोकरण में परमाणु परीक्षण को लेकर पैनोरमा या म्यूजियम स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले पर्यटक या हमारी आने वाली पीढ़ी भी जिले के पोकरण में हुए परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी हासिल कर सके. पढ़ें: बजट से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका और ग्राम साथिनों का शक्ति प्रदर्शन, कहा- मांग पूरी नहीं हुई तो दिल्ली कूच तय