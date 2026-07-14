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IT Raid : भारत-पाक बॉर्डर पर संदिग्ध जमीन सौदों में सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा

दस्तावेज व ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच करते अधिकारी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में मंगलवार को आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया. विभाग की एक संयुक्त टीम ने भारत-पाक बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पर अचानक छापा मारा. टीम कार्यालय में मौजूद संदिग्ध जमीनों के सौदों और उनके वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है. उदयपुर और जैसलमेर टीम की संयुक्त कार्रवाई : जानकारी के अनुसार, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उदयपुर और जैसलमेर आयकर विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई गई है. करीब आठ सदस्यीय यह विशेष टीम मंगलवार को अचानक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया. टीम वर्तमान में विभिन्न भूमि रजिस्ट्रियों और उनसे संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड्स का मौके पर ही सत्यापन कर रही है. पढ़ें : आयकर छापेमारी का डर दिखाकर 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार गलत जानकारी वाली रजिस्ट्रियां रडार पर : शुरुआती जांच में सामने आया है कि आयकर विभाग का मुख्य फोकस उन जमीन रजिस्ट्रियों पर है, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर अंजाम दिया गया. विशेष रूप से ऐसी रजिस्ट्रियों की फाइलें निकाली गई हैं, जिसमें पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है. जिनमें गलत या भ्रामक जानकारी देकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है. जांच टीम इन सभी फाइलों और दस्तावेजों के एक-एक पन्ने की गहनता से तफ्तीश कर रही है, ताकि नियमों के उल्लंघन को पकड़ा जा सके.