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IT Raid : भारत-पाक बॉर्डर पर संदिग्ध जमीन सौदों में सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा

जैसलमेर में भारत-पाक बॉर्डर पर संदिग्ध जमीन सौदों में सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर आयकर की बड़ी कार्रवाई. फाइलों की गहन पड़ताल जारी...

Jaisalmer Sub Registrar Office
दस्तावेज व ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 9:09 PM IST

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जैसलमेर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जैसलमेर जिले में मंगलवार को आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया. विभाग की एक संयुक्त टीम ने भारत-पाक बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पर अचानक छापा मारा. टीम कार्यालय में मौजूद संदिग्ध जमीनों के सौदों और उनके वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है.

उदयपुर और जैसलमेर टीम की संयुक्त कार्रवाई : जानकारी के अनुसार, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उदयपुर और जैसलमेर आयकर विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई गई है. करीब आठ सदस्यीय यह विशेष टीम मंगलवार को अचानक सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया. टीम वर्तमान में विभिन्न भूमि रजिस्ट्रियों और उनसे संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड्स का मौके पर ही सत्यापन कर रही है.

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गलत जानकारी वाली रजिस्ट्रियां रडार पर : शुरुआती जांच में सामने आया है कि आयकर विभाग का मुख्य फोकस उन जमीन रजिस्ट्रियों पर है, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर अंजाम दिया गया. विशेष रूप से ऐसी रजिस्ट्रियों की फाइलें निकाली गई हैं, जिसमें पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है. जिनमें गलत या भ्रामक जानकारी देकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है. जांच टीम इन सभी फाइलों और दस्तावेजों के एक-एक पन्ने की गहनता से तफ्तीश कर रही है, ताकि नियमों के उल्लंघन को पकड़ा जा सके.

जैसलमेर और उदयपुर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम द्वारा वर्ष 2024 और 2025 के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. यह टीम जैसलमेर में रहकर दो दिन तक विभाग के दस्तावेजों सहित अन्य जांच करेगी. -खानु खान, रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी.

संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की आशंका : वहीं, इस कार्रवाई के पीछे सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के उपयोग की आशंका है. आयकर विभाग इन सौदों के जरिए हुए पैसों के लेन-देन का पूरा ब्योरा एकत्र कर रहा है. माना जा रहा है कि इस जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आने वाले दिनों में कुछ बड़े भू-माफिया और शामिल लोगों पर सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.

सरकारी कार्यालय में मची रही हलचल : हाल ही में महेश कुल्हरी ने जैसलमेर जिले के इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है. उनके कमान संभालने के बाद हुई इस अचानक कार्रवाई से सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों और अपनी रजिस्ट्रियों के सिलसिले में आए आम लोगों के बीच दिनभर अफरा-तफरी और हलचल का माहौल बना रहा.

आधिकारिक बयान का इंतजार : फिलहाल, इस पूरी कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह एक विस्तृत और संवेदनशील विभागीय जांच है. पूरी फाइलों और रिकॉर्ड्स की जांच प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति और बड़े खुलासे सामने आ सकेंगे.

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