ठिठुरती सर्दी में जज ने खुद रैन बसेरों और अन्नपूर्णा रसोई का लिया जायजा, दिए ये निर्देश

निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे की हर व्यवस्था को बारीकी से परखा गया. रजिस्टर की जांच की गई कि कितने लोगों ने रैन बसेरे का उपयोग किया, कौन-कौन रात में रुका और व्यवस्थाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं या नहीं. बिस्तर, कंबल, साफ-सफाई, रोशनी, शौचालय, पानी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर मौके पर ही दिशा-निर्देश दिए गए.

जैसलमेर : मरुस्थलीय जैसलमेर में सर्दी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. रात के तापमान में लगातार गिरावट और ठंडी हवाओं के बीच बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा को लेकर न्यायालय भी पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है. इसी कड़ी में जैसलमेर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ओमी पुरोहित स्वयं मैदान में उतरे और शहर के रैन बसेरों का सघन निरीक्षण किया.

न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने स्पष्ट किया कि सर्दी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. रैन बसेरों में किसी भी तरह की लापरवाही सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी. रैन बसेरे के निरीक्षण के साथ ही पास स्थित अन्नपूर्णा रसोई का भी जायजा लिया गया. यहां भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचने की व्यवस्था को देखा गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सर्दी के मौसम में भोजन व्यवस्था और अधिक प्रभावी की जाए. इस निरीक्षण अभियान में विजेंद्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी मौजूद रहे. न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ नगर परिषद के कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहे.

रैन बसेरे की व्यवस्था देखते जज (ETV Bharat Jaisalmer)

