ठिठुरती सर्दी में जज ने खुद रैन बसेरों और अन्नपूर्णा रसोई का लिया जायजा, दिए ये निर्देश

रैन बसेरे के निरीक्षण के साथ ही पास स्थित अन्नपूर्णा रसोई का भी जायजा लिया गया.

जज ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण
जज ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 10:00 AM IST

जैसलमेर : मरुस्थलीय जैसलमेर में सर्दी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. रात के तापमान में लगातार गिरावट और ठंडी हवाओं के बीच बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा को लेकर न्यायालय भी पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है. इसी कड़ी में जैसलमेर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ओमी पुरोहित स्वयं मैदान में उतरे और शहर के रैन बसेरों का सघन निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे की हर व्यवस्था को बारीकी से परखा गया. रजिस्टर की जांच की गई कि कितने लोगों ने रैन बसेरे का उपयोग किया, कौन-कौन रात में रुका और व्यवस्थाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं या नहीं. बिस्तर, कंबल, साफ-सफाई, रोशनी, शौचालय, पानी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर मौके पर ही दिशा-निर्देश दिए गए.

जज ने खुद रैन बसेरों और अन्नपूर्णा रसोई का लिया जायजा. (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें. जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी: अचानक रैन बसेरे पहुंचे जज ने क्या देखा...जानिए

न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने स्पष्ट किया कि सर्दी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. रैन बसेरों में किसी भी तरह की लापरवाही सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी. रैन बसेरे के निरीक्षण के साथ ही पास स्थित अन्नपूर्णा रसोई का भी जायजा लिया गया. यहां भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचने की व्यवस्था को देखा गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सर्दी के मौसम में भोजन व्यवस्था और अधिक प्रभावी की जाए. इस निरीक्षण अभियान में विजेंद्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी मौजूद रहे. न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ नगर परिषद के कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहे.

रैन बसेरे की व्यवस्था देखते जज
रैन बसेरे की व्यवस्था देखते जज (ETV Bharat Jaisalmer)

बहरोड में ठंड का कहर बरकरार : बहरोड जिले में गुरुवार सुबह से ही घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 सहित प्रमुख मार्गों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. सुबह के समय कई स्थानों पर दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में सुबह और रात के समय कोहरा बने रहने की संभावना है. वहीं, न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.

बहरोड में छाया कोहरा
बहरोड में छाया कोहरा (ETV Bharat Behror)

